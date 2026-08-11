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najavila nove bušotine

Vučković o Gospiću: 'Voda je sigurna, problem ćemo riješiti'

Piše HINA,
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Vučković o Gospiću: 'Voda je sigurna, problem ćemo riješiti'
Zagreb: Potpisivanje ugovora o financiranju nabave i kupoprodaje šest elektrobaterijskih vlakova i izgradnji hibridne punionice | Foto: Neva Zganec/PIXSELL
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Najavila je da se već priprema nabava za postavljanje dodatnih istražnih bušotina, a zakopani dio otpada bit će privremeno prekriven kako bi se spriječilo daljnje procjeđivanje

Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković najavila je u utorak postavljanje dodatnih istražnih bušotina i pojačano praćenje podzemnih voda na području ilegalno odloženog otpada u Gospiću te ocijenila da bi problem onečišćenja mogao biti riješen tijekom njezina mandata. „Mislim da bi mogao biti rješiv“, odgovorila je Vučković u Dnevniku HTV-a na pitanje može li se u njezinu mandatu riješiti problem tzv. vječnih kemikalija koje su već dospjele u tlo i podzemne vode.

Najavila je da se već priprema nabava za postavljanje dodatnih istražnih bušotina, a zakopani dio otpada bit će privremeno prekriven kako bi se spriječilo daljnje procjeđivanje.

„Sva struka stoji iza toga, to moramo napraviti, a to nimalo neće produljiti vrijeme sanacije“, rekla je.

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Za sanaciju se trenutačno provode dvije faze, dok se priprema treća, koja, kaže Vučković, nije mogla biti cjelovito pripremljena prije završetka vještačenja Geotehničkog fakulteta.

Ministrica je ustvrdila da je voda za ljudsku potrošnju prema svim dosadašnjim izvješćima i uzorkovanjima sigurna te da je od ožujka provedeno 13 uzorkovanja. Najavila je njihovo intenziviranje, praćenje podzemnih voda i redovito izvještavanje javnosti.

Ako ne bude ponuda, slijedi pregovarački postupak

Na površinskom dijelu odlagališta nalazi se oko 4500 tona opasnog i 650 tona otpada okarakteriziranog kao neopasan.

Na prvi postupak nabave za uklanjanje i zbrinjavanje površinskog otpada nije pristigla nijedna ponuda, a u ponovljenom je procijenjena vrijednost povećana s 2,1 na 4,72 milijuna eura zbog većeg udjela klora, koji poskupljuje termičku obradu otpada.

Ako ni sada ne bude zainteresiranih tvrtki, odmah će se krenuti u pregovarački postupak, najavila je Vučković.

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„Osigurat ćemo pravodobnu sanaciju, dat ćemo sve od sebe, imamo i dodatna rješenja“, poručila je, dodavši da takvu sanaciju nije moguće provesti u sedam ili mjesec dana.

Za zbrinjavanje zakopanog otpada Ministarstvo se već obratilo prema više od 60 operatera koji upravljaju odlagalištima opasnog otpada ili energanama u Europskoj uniji.

O Šincekovim tvrdnjama: Na lokaciji su provedena detaljna vještačenja

Upitana o tvrdnjama osumnjičenog poduzetnika Josipa Šinceka da izvor onečišćenja ne mora biti na njegovoj lokaciji te njegovu zahtjevu da se provedu vještačenja i na drugim odlagalištima u Lici, Vučković je odgovorila da je teško komentirati njegove izjave.

„Ovdje su rađena detaljna vještačenja na lokaciji. Ta vještačenja upućuju na potrebu pravodobne sanacije“, rekla je.

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Vučković je slučaj ilegalnog odlaganja otpada nazvala teškim kaznenim djelom protiv okoliša, istaknuvši da odgovornost utvrđuju Državno odvjetništvo i druga nadležna tijela, dok je Ministarstvo zaduženo za sanaciju.

Na pitanje kako je moguće da ilegalni otpad godinama nije otkriven, rekla je da su za pojedine dijelove nadzora zaduženi komunalno redarstvo i Državni inspektorat te da će kaznena istraga utvrditi odgovornost uključenih.

Potvrdila je i da će se u petak odazvati sjednici saborskog Odbora za zaštitu okoliša i prirode u Gospiću.

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