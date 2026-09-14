Obavijesti

News

Komentari 5
MINISTRICA OTKRILA

Vučković: Otpad u Gospiću bit će prekriven u prvoj polovici ovog tjedna kao i odvoz u cementare

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Vučković: Otpad u Gospiću bit će prekriven u prvoj polovici ovog tjedna kao i odvoz u cementare
Zagreb: Izjave nakon sastanka o ilegalnom otpadu i planirane tvornice litija u Gospiću | Foto: Marko Seper/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Ministrica Marija Vučković najavila je da će otpad u Gospiću biti prekriven u prvoj polovici ovog tjedna, a ugovor s izvođačima već je potpisan bez žalbi. Očekuje se ubrzanje procesa uklanjanja opasnog otpada s lokacije.

Nakon što su na sjednici Vlade u ponedjeljak predstavljene izmjene Zakona o gospodarenju otpadom, ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković najavila je da će otpad u Gospiću biti prekriven u prvoj polovici ovog tjedna.

„Prilično smo uvjereni da će ovaj zakonodavni okvir donijeti značajno unaprijeđenje, bolju prevenciju i bolju provedbu Zakona. Fokusiran je na jači nadzor, bolje kontrole, smanjivanje šteta u okolišu, kao i šteta u proračunu. Također, Zakon koji predlažemo dodatno unaprjeđuje okvir koji se odnosi na postizanje ciljeva, prije svega, smanjivanje odlaganja miješanog komunalnog otpada, ubrzanje povećanja stope recikliranja, i podloga je za dodatne iskorake”, istaknula je Vučković u izjavi novinarima nakon sjednice Vlade.

Na novinarski upit kazala je da su kazne dijelom povećane, no, dodala je, ovaj se Zakon bavi prekršajima i utvrđuje sankcije za njih, dok će se Kazneni zakon detaljnije baviti sankcijama za kaznena djela.

Ministrica je najavila da će otpad u Gospiću biti prekriven u prvoj polovici ovoga tjedna, kao i odvoz otpada u cementare. Dodala je da je ugovor s izvođačima za prekrivanje već potpisan te da nije bilo žalbi.

GLAS STRUČNJAKA Plenković na prvom sastanku Znanstvenog savjeta za sanaciju opasnog otpada u Gospiću
Plenković na prvom sastanku Znanstvenog savjeta za sanaciju opasnog otpada u Gospiću

Dodala je da će se prekrivanje vodonepropusnom prekrivkom sa svim dodatnim radovima koji trebaju spriječiti kontakt oborinskih voda s otpadom obaviti u najkraćem mogućem roku, ovaj tjedan.

Kada je riječ o rasutom otpadu, Vučković je navela kako je obrada pristiglih ponuda još uvijek u tijeku, pri kraju je i uskoro će o odluci informirati javnost.

Odluka može biti, kazala je, odabir najpovoljnijeg ponuditelja ili odluka o poništenju. Dođe li slučajno do toga, bez odgode će se, promptno iznaći okvir za ubrzanje uklanjanja rasutog, opasnog otpada s lokacije, poručila je.

Za desetak tvrtki koje ispituju teren i koje su zainteresirane za sanaciju, navela je da one u svojim ovlaštenim laboratorijima, nakon što su uzele uzorke, rade analize. Svako dodatno ispitivanje, karakterizacija tog izrazito heterogenog otpada smanjuje neizvjesnost i sigurno će doprinijeti našem zajedničkom cilju ubrzanog uklanjanja otpada s lokacije, a u ovom slučaju, zakopanog otpada, ustvrdila je Vučković.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
Ubojica iz Slatine oduzeo si je život u punoj ćeliji: Zatvorenici u Remetincu su sve prespavali?
NITKO NIŠTA NE ZNA

Ubojica iz Slatine oduzeo si je život u punoj ćeliji: Zatvorenici u Remetincu su sve prespavali?

Sindikat pravosudne policije upozorava da ne mogu zatvorenici čuvati zatvorenike, te da je njih premalo da bi bili na tri mjesta istovremeno
Osječko veselje: Tate blizanci i sami su dobili svoje blizance
I TO U ISTOJ GODINI

Osječko veselje: Tate blizanci i sami su dobili svoje blizance

Marijan i Ivica Vuka su jednojajčani blizanci. Cijeli život su iznimno povezani, sve rade zajedno. A sada su u istoj godini postali očevi blizancima
HEROJ IZ MILNE Vatrogasac spasio ženu (76) iz mora: 'Čuo sam neki glas, sva je poplavila'
UPALA TIJEKOM EVAKUACIJE

HEROJ IZ MILNE Vatrogasac spasio ženu (76) iz mora: 'Čuo sam neki glas, sva je poplavila'

Žena je bila jako iscrpljena i u velikom šoku od svega toga. Kad smo je vidjeli tako plavu, nije nam bilo baš svejedno. Sreća, uspjeli smo - kaže Ivan

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026