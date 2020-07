Prije dvije godine je pokrenuo projekt \"superhrvata\".

<p>Pater i isusovac iz crkve u Palmotićevoj ulici Ike Mandurić bio je relativno nepoznat sve do braniteljskih prosvjeda, kada je branitelje dočekao na Markovu trgu i stao na vrata crkve sv. Marka, ispred kordona oklopljenih policajaca dok je branitelje pustio da se sklone u crkvu.</p><p>Prije svećeništva bacao je koplje i bio u Domovinskom ratu, a danas baca izjave kojih se dobar dio Crkve srami.</p><p>Na primjer: “Volim i pedere! Mnoge i poznajem, prepoznajem. I zavolim ih uvijek kad ih upoznam. Kako i ne bih? I Isus ih voli, to sam siguran, naravno, više od mene, i uči me tome”.</p><p>Isusovac Mandurić je vrlo aktivan na svojem profilu na Facebooku i tu artikulira političke poruke, iako danas smanjenog intenziteta nego prijašnjih godina. No, svjetonazorski je ostao na istom putu, pa je nakon izbora osudio što se Vlada sastavlja pomoću manjinaca.</p><p>"Bolno sam žalostan, i tuga me ne prolazi. Osjećam se poniženo, prodano, izdano. Većinu u Saboru skovati s manjincima čijih osam mandata po glasovima ima težinu tek dva mandata, koje im je hrvatski narod dobrohotno darovao kako bi se čuo njihov glas", napisao je Mandurić.</p><p>Prije dvije godine je pokrenuo projekt "superhrvata".</p><p>Na Facebooku je ispisao cijeli pamflet protiv njonjavog, anemičnog, apatridnog, metroseksualnog poimanja muškosti.</p><p>"Muškarac stisnut u četiri zida vlastitoga doma nikada neće spoznati što u sebi nosi", objavio je Mandurić.</p><p>"U takvom prostoru on je inferioran ženama... U današnje vrijeme previše smo izloženi tezama kako on mora brinuti tek o obitelji, i kako je to njegovo jedino poslanje: biti sa svojom ženicom i dječicom, kupovati namirnice, usisavati tepih, prati rublje, te tu i tamo popraviti pokoji kvar... Sa svojom obitelji odlaziti na idilične izlete, piknike, u dvorištu se igrati sa sinčićem… Gajiti dobre odnose sa punicom i njenom rodbinom... Je li i sveti Josip bio baš takav?", pita se Mandurić, čiji se prezir prema takvom poimanju obitelji cijedi s margina.</p><p>On nudi heterodoksan odgovor: Muž Marijin nije bio nikakva metroseksualna tetkica već mužjak koji je znao biti "heroj ulice" i na cesti riješiti svaki problem, za razliku od današnjih mladića koji se pretvaraju u bezavičajne kućanice.</p><p>"To nije cjeloviti muškarac. Gdje je tu briga za Domovinu, zavičaj, selo, grad, državu, svijet? Jedan muškarac, da bi sebe osjetio i otkrio, mora izići daleko od doma, i vidjeti kako tamo stvari stoje. On je taj koji ima zov uspeti se na najviše planine koje ga okružuju, i na najudaljenije pučine, i tamo svijet staviti pod kontrolu. Jer, kad opasnosti dođu do praga obiteljskog doma, onda ni njonjavi muškarac koji u njemu prebiva, i koji je do tada uredno slušao svoju ženu, neće moći zaštititi ni svoju ženu, ni dječicu, ni svoj parkić, ni kućicu, ni tepih, ni šoping, ni svoja idilična popodneva, ni igrice sa sinčićem…", opisuje pater.</p><p>Još jedan kontroverzni svećenik obilježio je javni prostor, a riječ je o fratru iz Čapljine, Boži Radošu.</p><p>Bože Radoš također je aktivan na Facebooku gdje svaki dan objavljuje svoje 'poslanice' i to po nekoliko puta dnevno. Na listi napada su mu sve teme, pojave i osobe, od Istanbulske konvencije do Pape.</p><p>Istanbulsku konvenciju proglasio je "žigom zvijeri". Kaže da je riječ o broju 666 – prvom šesticom naziva ‘blud’, drugom ‘homoseksualnost i lezbijstvo’, a trećom ‘pedofiliju’. Radoš kaže da Istanbulska konvencija sadrži svo troje.</p><p>Osim na Facebooku, Radoš redovito objavljuje video obraćanja na Youtubeu, a jednom je napao jednu od najpoznatijih teorija u povijesti znanosti - teoriju evolucije prirodnim odabirom, koju je prvi postavio čuveni Charles Darwin. Fra Bože odlučio je podijeliti svoje neznanje tako što je ustvrdio kako u svijetu postoje dvije vrste ljudi - oni koji vjeruju u Boga i oni koji vjeruju u - "životinjska carstva".</p><p>"Odaberi iza čega ćeš stati. Jesu li tvoji geni geni kameni, iza kojih stoji Bog, ili iza tebe stoje geni majmunski", rekao je fra Bože u snimci koju je objavio na Fejsu.</p><p>Prije par mjeseci se uzrujao zbog mjera zaštite koje su u Crkvi poduzete zbog korona virusa. U svom obraćanju fra Radoš ustvrdio je kako iza korona virusa stoji demon koji napada kršćanstvo, katoličanstvo, Crkvu i vjernike.</p><p>Napao je biskupa i odluku po kojoj se u iz crkvi treba ukloniti blagoslovljena voda, ali i promijeniti način primanja hostije kako bi se izbjeglo moguće širenje virusa. Upravo te odluke fra Radoš opet povezuje s “demonom”.</p><p>"Onda najgluplje što može biti je kada jedan biskup, koji je svoju doktorsku disertaciju napisao tako da je jedan doktor koji je ugledan za nju rekao da je i dite u osnovnoj školi može bolje od njega sastaviti, odluči da bi se kao zaštita od koronavirusa trebalo izbaciti blagoslovljenu vodu iz kamenica. Svatko zna da voda čisti i da sebi ne sadržava nikakve viruse, ni obična, a kamoli blagoslovljena. Ali demonu smeta blagoslovljena voda jer ona je moćno sredstvo protiv demona i njegovih moći, pa i protiv moći koronavirusa", napisao je na Facebooku.</p><p>Kritizirao je papu jer se povukao navodeći kako bi on trebao biti najodvažniji “jer je na čelu stada svoga”.</p><p>Još jedan iz plejade osebujnih crkvenjaka je i don Anđelko Kaćunko. Teško je izdvojiti po čemu ćemo ga pamtiti.</p><p>Prije 12 godina je rekao da je Severina prodala dušu vragu, a ni ona mu nije ostala dužna, uzvratila mu je riječima da je "redikul i budaletina".</p><p>Ipak, proslavio se tvrdnjom da je Franjo Tuđman umro zbog vudu magije, a na njegovom blogu se našao i klub Močvara, gdje, kako je napisao, 'zalaze frikovi koji se bolje osjećaju u mraku i uokolo bacaju limenke cole, red-bulla i kondome'.</p><p>Harry Pottera je nazvao crnom magijom, a bio je čest gost Feralove rubrike Greatest Shits.</p><p>"To je sve neki novi trend. Prije su vjernici išli u Jehovine svjedoke, a sada idu u muslimane. Što reći nego sretno im bilo, ali neka zapamte da bježe od izvora. Pokazalo se da se ipak prije smrti većina vrati pod okrilje Katoličke crkve, jer uvide da su bili zavedeni od krivih učitelja. Podlegli su raznim napastima", rekao je Kaćunko.</p><p>Prije nekoliko godina je na misi rekao da zna koji je uzrok raka dojke.</p><p>"Jučer su svi mediji objavili strašne podatke o širenju raka dojke kod žena, ali nitko, nijedan stručnjak, nijedan novinar, nitko nije rekao da te zloćudne bolesti nije bilo dok se nije pojavila kontracepcija! Ali zato će svi popljuvati onoga tko to izjavi", kazao je Kaćunko.</p><p>Svojedobno je podržao premijerku Jadranku Kosor i njezinu borbu protiv 'seksističkog' kadra u reklamnom spotu Hrvatske turističke zajednice. Krivca za pojavljivanje ženske stražnjice u spotu je našao u homoseksualcima.</p><p>"Očito je da homo lobi nameće 'kult tura', to je sve njihovo maslo. Stražnjica postaje važnija od mozga", komentirao je.</p>