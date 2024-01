Vujnovčev put novca u operaciji Črnomerec: Kako je kupio dva Konzuma i vrijedno zemljište

24sata su prva pisala da su tvrtke povezane s Pavlom Vujnovcem kupile zemljište bivše ciglane na zagrebačkom Črnomercu, te Konzume na Črnomercu i Trešnjevci. Nakon što su saborski zastupnici Mosta, Nikola Grmoja i Zvonimir Troskot, teško optužili čelnika Fortenove, Fabrisa Peruška, da je ta tvrtka mogla jeftino preuzeti nekretnine, ali nisu to učinili, nego su, kažu, pogodovali Vujnovcu, donosimo niz novih detalja ovih kompliciranih transakcija.

24sata su neslužbeno razgovarala s osobama bliskima Vujnovčevoj malteškoj tvrtki Open Pass, koja službeno nije reagirala na tvrdnje Mostovih zastupnika, ali i drugim osobama koje su bile uključene u proces kako bismo raspetljali vrlo složene transakcije koje uključuju Hrvatsku, Maltu, Mađarsku i Švicarsku.

Ključne tvrdnje

Osobe bliske Fortenovi i Open Passu izričito tvrde da su pet ključnih tvrdnji Mostovih zastupnika netočne. Nekretnine nisu vrijedne 56 milijuna eura, Fortenova nije mogla otkupiti dug Zagrebačke banke po nižoj cijeni, nije mogla ni aktivirati opciju po kojoj bi za 200.000 eura došli do vrijednih nekretnina jer bi to značilo i preuzimanje dugova od 65 milijuna eura. Također kažu da Fortenova nije Vujnovčevim tvrtkama isplatila 26 milijuna eura u nagodbi, ali potvrđuju da je plaćen određeni milijunski iznos, koji je poslovna tajna. U konačnici kažu i da je netočno da za zakup dva Konzuma Fortenova novom vlasniku, Vujnovčevoj tvrtki Arh Koncept, izdvaja 2,5 milijuna eura godišnje, nego je lani to bilo 1,7 milijuna eura. Ističu da je to gotovo 10 puta niže nego što je bivši Agrokor plaćao obje lokacije, jer su plaćali više od 15 milijuna eura godišnje.

- Netočno je da je Fortenova oštećena jer je sad u povoljnijem položaju. Zadržala je lokacije važnih Konzuma koje su pokušali preuzeti i drugi. U slučaju da je netko drugi postao vlasnik, tad bi mogli izbaciti Konzum, dati ga nekom drugom i još naplatiti dugove za zakup. Sad dugova nema. Imaju povoljniji zakup i sve te operacije su odobrene kad je Vujnovac imao oko šest posto u Fortenovi, a ruske banke i kreditor HPS su tad vodili glavnu riječ - kaže nam osoba bliska Vujnovčevu Open Passu.

Foto: Sanjin strukić/Pixsell

Puno je spornih detalja u kojima postoje sasvim oprečne tvrdnje. Koliko su vrijedne tri nekretnine: zemljište bivše ciglane površine 75.000 kvadrata, Konzum na Črnomercu na zemljištu od 26.000 kvadrata i Konzum na Trešnjevci? Mostovci su iznijeli procjenu od 56 milijuna eura, u jednoj povjerljivoj prezentaciji unutar same Fortenove iz 2018. vrijednost je procijenjena na 30 milijuna eura. A iz Open Passa kažu da su radili procjenu prije kupovine i da su vještaci procijenili sve 2021. godine na 19,1 milijun eura.

Koliko su te nekretnine Vujnovčeve tvrtke na kraju platile? Potraživanja Zagrebačke banke za 43 milijuna eura vrijedne kredite su kupili za 15 milijuna eura. Tvrtkama Stella nekretnine i Ciglane nekretnine, koje su bili vlasnici zemljišta i Konzuma, u konačnici su platile tri nekretnine nešto više od 16 milijuna eura, ali taj novac je opet sjeo na račune Vujnovčeve tvrtke, koja je zauzvrat maknula hipoteke za kredite. Dakle, 16 milijuna eura je inicijalna cijena za nekretnine.

Uloga Zdravka Mamića

Ali paralelno je odrađen još jedan proces. Zdravko Mamić, čovjek koji samo nosi isto ime i prezime kao poznatiji optuženik, ali je riječ o drugoj osobi, kupio je u Mađarskoj tvrtke koje su bile vlasnik tvrtki Ciglane i Stella nekretnine. Potvrđeno nam je da su Mamić i tvrtka Naboo bile osobe od povjerenja upravo Vujnovca i suradnika. Po kojoj cijeni su kupili u Mađarskoj tvrtke od odvjetnika koji je formalno bio vlasnik? Nisu bili spremni otkriti. Kažu da je taj odvjetnik prodavao tvrtke, a oni su iskoristili priliku. Tvrtke u Mađarskoj su osnovane preko Agrokora dok ga je vodio Ivica Todorić, a onda su te mađarske tvrtke osnovale svoje kćeri u Hrvatskoj: Ciglane i Stella nekretnine, kojima je Agrokor prodao tri vrijedne nekretnine. Agrokor je zauzvrat dobio svježe milijune kroz kredit Zagrebačke banke, a ugovorio je i da uvijek može preuzeti nekretnine nazad za bagatelnu cijenu od 1 eura ili kasnije spomenutih 200.000 eura.

Nakon što su tvrtke Stella i Ciglane nekretnine očišćene od kredita te su prodale zemljište tvrtkama Vujnovca i suradnika, one su imale još jednu vrijednu imovinu. Fortenova im je dugovala za zakup Konzuma. Dio duga se odnosi na razdoblje prije 2017. godine, a nakon sloma Agrokora te godine i izvanredne uprave, Konzum četiri godine uopće nije plaćao zakup. Podsjetimo, radi se o 15-ak milijuna eura godišnje. Potvrđeno nam je da Fortenova sklapa nagodbu 2021. s tvrtkama Ciglana i Stella nekretnine, koje preko Mamića kontroliraju Vujnovac i suradnici. Obje tvrtke dobivaju milijunski iznos koji treba odbiti od onih 16 milijuna eura, koliko je plaćeno za zemljište.

- Nagodba je bila povoljna za Fortenovu, ali iznos ne možemo otkriti. Ali potpuno je netočno da su nagodbom platili 26 milijuna eura duga za zakup - kaže nam osoba bliska Open Passu.

Zašto nekretnine nije preuzela Fortenova?

Tvrtke Ciglane i Stella nekretnine ugašene su 2022. godine. Nakon godine suše i gubitaka, prije gašenja, u godini cijele ove operacije, imale su zajednički prihod od oko 29 milijuna eura. Ako od toga oduzmemo nešto više od 16 milijuna eura koje su dobili za zemljište, ostaje razlika između 12 i 13 milijuna eura prihoda, koja bi u cijelosti ili djelomično mogla biti postignuta nagodba. To bi onda značilo da su sve tri nekretnine plaćene tek oko četiri milijuna eura. Osobe bliske Open Passu kažu kako ni to nije točna računica, ali pravu ne otkrivaju. Tome treba dodati i nepoznati trošak kupnje mađarskih tvrtki.

U svakom slučaju, Vujnovčeve tvrtke su složenom operacijom povoljno došle do nekretnina. Je li isto mogla učiniti Fortenova? Oni su nam odgovorili da nisu. Kako su oni dužnik, Zagrebačka banka im, kažu, nije mogla prodati potraživanja uz popust kao nekom trećem. Opciju povrata tvrtki za 200.000 eura nisu mogli aktivirati jer bi tad preuzeli i milijunske dugove, a Fortenova se obvezala ne povećavati dug i onako je njime preopterećena.

Inače, Zagrebačka banka je dva puta pokušala prodati dugove, a u zadnjem pokušaju je imala i ponudu da dugove proda za 25,5 milijuna eura tvrtki Taurus kapital, ali je ipak pobijedio Vujnovčev PPD s nižom ponudom. Prema tvrdnjama iz Taurusa, ali i onih bliskih Vujnovcu, iako je Taurus dao bolju ponudu, nije mogao banci dati dokaz da je imao novac.

Ciglana društvena, ostatak stanovi i uredi

Poduzetnik Pavao Vujnovac i partneri počeli su razradu projekta buduće gradnje na mjestu bivše ciglane. Ideja je da u zgradi ciglane bude i prostor društvene namjene koju bi trebao odrediti Grad. Ostatak zemljišta će se iskoristiti za stanove i uredske prostore. U partnerstvo je ušao i slovenski poduzetnik Ante Bračić, koji je preko svojih tvrtki kupio Konzum na Radničkoj cesti u Zagrebu.