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EKONOMIST MULJAO S PAPIRIMA?

Uhićen Vuk Vuković u SAD-u: Objavili su za što ga terete

Piše 24sata,
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Uhićen Vuk Vuković u SAD-u: Objavili su za što ga terete
Zagreb: U Laubi održana konferencija Money Motion | Foto: Boris Scitar/PIXSELL
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Vuka Vukovića tereti se da je ulagateljima dostavljao neistinite mjesečne izvještaje kojima su prinosi fonda ORCA BASON Fund bili prikazani višima od stvarno ostvarenih. Amerikanci navode da mu za svaku točku prijeti po 20 godina

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) objavila je da su nadležna tijela u SAD-u uhitila Vuka Vukovića, osnivača društva Oraclum Capital LLC te glavnog izvršnog i investicijskog direktora fonda ORCA BASON Fund, zbog sumnje na počinjenje kaznenih djela prijevare s vrijednosnim papirima (engl. securities fraud) i prijevare putem elektroničkih komunikacija (engl. wire fraud).

Vuka Vukovića tereti se da je ulagateljima dostavljao neistinite mjesečne izvještaje kojima su prinosi fonda ORCA BASON Fund bili prikazani višima od stvarno ostvarenih. Također ga se tereti da je najmanje jednom potencijalnom ulagatelju dostavio krivotvorene brokerske izvještaje kojima su neto vrijednost imovine fonda i ostvareni prinosi bili prikazani višima od stvarnih vrijednosti.

Hanfa navodi da je tijekom svojih nadzornih aktivnosti utvrdila više nepravilnosti povezanih s ponudom i distribucijom ulaganja u fond ORCA BASON Fund na području Republike Hrvatske te je poduzela odgovarajuće nadzorne mjere radi zaštite ulagatelja. 

Tako je Hanfa 11. srpnja 2025. donijela rješenje kojim je, među ostalim, naložen prestanak i zabranjeno daljnje neovlašteno pružanje investicijskih usluga povezanih s ulaganjima u fond ORCA BASON Fund, kao i neovlašteno držanje sredstava ulagatelja.

Nadalje, Hanfa je rješenjem od 9. prosinca 2025. društvu Oraclum Capital LLC naložila prestanak i zabranila daljnje trgovanje na području Republike Hrvatske, uključujući distribuciju i promidžbu udjela fonda ORCA BASON Fund. Istim rješenjem društvu je naloženo da ulagatelje obavijesti o poduzetim mjerama i njihovim pravima, uključujući i pravo na zakonitu isplatu sredstava.

Naknadnim rješenjem od 1. lipnja 2026. utvrđeno je da je društvo postupilo po naloženim mjerama, pri čemu zabrane daljnjeg trgovanja i distribucije udjela fonda ostaju na snazi u opsegu određenom Hanfinim rješenjima.

Tijekom provođenja nadzornih postupaka Hanfa je o utvrđenim činjenicama i okolnostima obavijestila nadležna regulatorna i druga tijela u Sjedinjenim Američkim Državama radi njihova daljnjeg postupanja, imajući u vidu da je riječ o fondu i društvu osnovanom u Sjedinjenim Američkim Državama.

Hanfa ovu informaciju objavljuje radi zaštite ulagatelja i upozoravanja na rizike povezane s ulaganjima koja se nude ili distribuiraju protivno propisima te će i nadalje pravodobno obavještavati javnost o činjenicama važnima za zaštitu ulagatelja i očuvanje integriteta tržišta kapitala.

O svemu je objavljeno i službeno priopćenje Ureda saveznog tužitelja SAD-a za Južni okrug New Yorka o predmetnom slučaju, dostupno na poveznici: https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/hedge-fund-founder-charged-scheme-misrepresent-fund-performance-investors.

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Komentari 13
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