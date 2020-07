Vuknić se nagodio: Ključni igrač splitske bande priznao zločine

Petar Vuknić priznao je krivnju po tri točke optužnice pa je, prema USKOK-u treći čovjek kriminalne skupine iza Rajića i Ante Vučka (30), osuđen na tri i pol godine zatvora te je odmah pušten iz istražnog zatvora

<p>Šokantan obrat u slučaju zločinačkog udruženja, skupine pod vodstvom <strong>Željka Rajića</strong> (35) zvanog <strong>Žeki </strong>koja je “pala” u spektakularnoj akciji policije i USKOK-a prije nešto više od godinu dana: trećeokrivljeni <strong>Petar Vuknić </strong>(39) nagodio se s tužiteljstvom!</p><p>Priznao je krivnju po tri točke optužnice pa je tako Vuknić, prema USKOK-u treći čovjek kriminalne skupine iza Rajića i Ante Vučka (30), osuđen na tri i pol godine zatvora te je odmah pušten iz istražnog zatvora na Bilicama na slobodu.</p><p>Optužnica u tom slučaju još nije pravomoćna, a sada je tužiteljstvo u odličnom položaju u predmetu. Vuknić se može ispitati tijekom postupka svojim bivšim “kolegama” u statusu svjedoka, naravno pitanje je što će reći i hoće li teretiti svoje nekadašnje pajdaše. No već njegovo potpuno priznanje, kao dio nagodbe s USKOK-om, prilično je otežalo stanje ostalim okrivljenicima...</p><p>Vuknić je dobio tri godine zatvora zbog nedjela počinjenih u sastavu kriminalne skupine, od prijetnji i reketarenja do “organizacije” likvidacije Joze Čabraje. Vuknić je sudjelovao u tom pokušaju, kada su 5. ožujka 2019. Čabraju preko djevojke jednog iz skupine namamili u večernjim satima ispred ambulante u Kaštel Sućurcu. Međutim, Ante Vučak je pucao neprecizno s motora, Čabraja je u parkiranom automobilu prošao s lakšim ozljedama.</p><p>Priznao je Vuknić i premlaćivanje člana skupine, Roberta Žuvele (22), za to je dobio šest mjeseci. Njega su 13. studenog u popodnevnim satima ispred McDonaldsa na Poljičkoj ugurali u Vuknićev automobil, Volkswagen T-Roc, odveli ga na zabačeno mjesto i isprebijali. Sve jer je do “bossa” Rajića došao glas da Žuvela omalovažava članove skupine kojoj i sam pripada. Nakon ovakvih “odgojnih” metoda, Žuveli su plaćali račune u kafićima te wellness centrima... Tako će Vuknić na slobodi čekati pravomoćnost ove presude (kako je u pitanju nagodba, ne očekuju se žalbe), a potom ići na odsluženje kazne. Kako je u pritvoru već proveo godinu i četiri mjeseca, nakon još godinu i nešto sitno dana iza rešetaka mogao bi i odslužiti svoje.</p><p>Ostale tek čeka suđenje. Pored Rajića i Vučka, u istražnom zatvoru je još nekoliko članova kriminalne skupine. USKOK tereti ekipu od 13 članova (među kojima su Duje Pivčević (24), koji je donio Vučku 40 tisuća eura za likvidaciju Čabraje te Liridon Berisha (29), koji pak čeka presudu za teško ubojstvo Ante Prnjaka na TTTS-u) za više kaznenih djela pokušaja teškog ubojstva, pokušaja ubojstva, iznude i pokušaja iznude te pomaganja u pokušaju iznude, protupravnog oduzimanja slobode, sve u sastavu zločinačkog udruženja te oštećenja tuđe stvari.</p><p>Optužnicom se Rajića tereti da je u razdoblju od srpnja 2018. do ožujka 2019. godine, na području Splita i Kaštela, povezao u zajedničko djelovanje Vučka, Vuknića, Žuvelu, Pivčevića i Ivana Poljičanina (26) dok je sam Vučak, po optužnici, dalje povezao Tonća Mikelića (21), Lenija Bana (29), Anitu Erceg (23), te Pivčević Berishu.</p><p>Organizacija je ustrojena, tvrdi USKOK, kako bi preuzela teritorij i “pripadnike drugih kriminalnih grupacija na širem splitskom području i s njima povezanih osoba u krijumčarenju i prodaji kokaina i marihuane te u stjecanju prevlasti u naplati time nastalih dugova od tih i s njima povezanih osoba, a radi pribavljanja znatne imovinske koristi”.</p><p>“Zbog toga su okrivljenici nabavljali razne vrste oružja i streljiva kojima su pucali u pripadnike tih drugih kriminalnih grupacija s nakanom da ih usmrte i tako se domognu novca te uništavali njihovu imovinu. Također su im oružjem i streljivom, uz uporabu tjelesne snage, prijetili govoreći im da će njih i njima bliske osobe teško tjelesno ozlijediti i usmrtiti ako im ne predaju imovinu.</p><p>Ujedno su i nasumično birali osobe i optuživali ih da su povezane s njima suprotstavljenim kriminalnim grupacijama te su zahtijevali od njih da im plate znatne novčane iznose, prijeteći im da će i njih i njima bliske osobe usmrtiti i teško tjelesno ozlijediti. Radi prikrivanja pripremanja izvršenja planiranih kaznenih djela održavali su neposredne sastanke i vodili telefonsku komunikaciju zvučnim porukama kriptiranim telefonima na internetskim aplikacijama.” - stoji između ostalog u USKOK-ovoj optužnici.</p><p>Rajić, Vučak i Pivčević su u okviru zločinačkog udruženja, razradili plan da usmrte Jozu Čabraju i Antu Petrovića, koji su bili bliski Ivanu Giljanoviću s kojim su ovi bili sukobljeni, pri čemu je Pivčević u tome sudjelovao i iz osvete prema Čabraji. Zbog realizacije tog plana, prema USKOK-u, nabavljali su vatrena oružja i streljivo, prijevozna sredstva, odjeću, rukavice, potkape i kiselinu, s kojim su se predmetima služili u pokušajima usmrćenja Čabraje i Petrovića, ali i u oštećenju automobila Giljanovićeve supruge u kojeg je pucao dok je bio parkiran ispred obiteljske kuće.</p><p>Tako su unaprijed izviđali kretanje Čabraje i preko poziva Mikelićeve tadašnje djevojke (kodnog imena “Noa”) namamili ga ispred ambulante.</p><p>U realizaciji plana da se neosnovano okoriste na Giljanovićevu štetu te na štetu njemu bliskih i s njim povezanih osoba, kao i drugih osoba za koje su znali da prema njima nemaju nikakvih dugovanja, od njih su tražili da im plate novčane iznose od pet do 30 tisuća eura. Prijetili su im vatrenim oružjem, tjelesnim ozljeđivanjem kao i usmrćenjem ne samo njih nego i njihovih obitelji. Na taj način su, optužuje ih USKOK, prisilili Giljanovićeva oca Zvonka te 25-godišnjeg Antu R. da im plate tražene novčane iznose.</p><p>Također, članovi zločinačkog udruženja su, koristeći se oružjem i fizičkom snagom, nanijeli tjelesne ozljede dvojici hrvatskih državljana od kojih su jednom, Miru Ž. oduzeli slobodu, čime su ih prisilili da im predaju novac odnosno imovinu. Oteli su ga i zlostavljali tako da su ga, krvavog, zalijevali naizmjence vrućom i hladnom vodom, govoreći da im mora platiti 30 tisuća eura.</p><p>Isto tako prijetnjama ozljeđivanjem i ubojstvom obitelji iznudili su novac od još jedne žrtve.</p><p>Žuvela i Berisha se terete i da su, nakon uhićenja, tijekom boravka u zatvoru, “s ciljem održanja plana udruženja i nakanom pribavljanja protupravne imovinske koristi”, ozljeđivali istražnog zatvorenika F.V. i prijetili mu ozljeđivanjem bliskih osoba i paljenjem njegove imovine ako im ne plati 30 tisuća eura i prepiše im svoju imovinu, a Roko Rodin (21) i Nikica Jakšić (47) su im u tome pomagali.</p>