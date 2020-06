Namjestili mu fatalnu djevojku na Instagramu i organizirali likvidaciju: 'Žeki, imamo ulaz!'

Jozo Čabraja, koji je u nedjelju treći put ranjen u uličnom obračunu, izbjegao je smrt i prošle godine. No nakon tog pokušaja pala je kriminalna skupina koja mu je htjela doći glave

<p>Crni motocikl prilazio je polako parkiranom BMW-u "petici", s vozačeve strane... Kad se poravnao s luksuznom bavarskom limuzinom, suvozač s motocikla zapucao je iz pištolja prema silueti za upravljačem automobila.</p><p>Gotovo istodobno je, međutim, vozač motora iz čiste nesigurnosti dodao gas i odjurio u mrak. Ono što je trebala biti jednostavna egzekucija Joze Čabraje u ožujku prošle godine, jer upravo je taj Kaštelanin bio silueta u BMW-u, pretvorilo se u još jedan neuspješan pokušaj likvidacije. Čabraja je i tada, kao i ove nedjelje, kada je u posljednjem obračunu u Kaštelima ubijen Mario Boljat, imao mnogo sreće.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Tko je Jozo Čabraja?</strong></p><p>Ante Vučak, nad kojim je bila otvorena istraga zbog pokušaja teškog ubojstva, pogodio ga je tek jednom, u lopaticu. Iako teže ozlijeđen, Čabraja je, kako je pisao Express.hr, sam došao do nedaleke ambulante u Kaštel Sućurcu, a pokazalo se da nije u pitanju posebno opasna rana. "Zahvaliti" za drugi rođendan tog 5. ožujka može nervoznom vozaču motocikla Robertu Žuveli .</p><p>Zanimljiva je i priča kako su namamili uvijek opreznog Čabraju, kojeg su već mjesecima imali na "nišanu". Koji dan ranije momak se priključio vojsci pratitelja 23-godišnje Josipe R., na čije fotografije s Instagrama malo tko može ostati ravnodušan.</p><p>Nažalost, Čabraja nije znao kako je Josipa djevojka Tonća Mikelića, člana kriminalne organizacije koja je radila o glavi ne samo Kaštelaninu... Mikelić, shvativši potencijal, odmah je obavijestio vođu.</p><p>"Žeki, imamo ulaz!", gotovo da je povikao mladi pripadnik bande.</p><p>Obraćao se šefu Željku Rajiću. Dalje je bilo lako, nije trebalo biti genije pa osmisliti jednostavan, no efikasan plan. Atraktivna djevojka je preko Instagrama pozvala Čabraju, dogovorili su izlazak...</p><p>To je zapravo bio i kraj jednog zločinačkog udruženja čiji su članovi pokušavali utvrditi dominaciju na kriminalnoj sceni Splita i šire okolice. Jer osnovnu strukturu su postavili najmanje pola godine ranije, a potom regrutirali nove članove.</p><h2>Tko je Žeki, vođa skupine?</h2><p>Rajić je bio neprikosnoveni šef, Žeki je široj javnosti postao poznat prije gotovo deset godina kad je prošao lošije u jednom fizičkom obračunu između osoba s kriminalnim dosjeom.</p><p>Glavni "hitmen" grupe, osoba zadužena za nabavku oružja i propucavanje konkurenata, bio je Vučak, ujedno i Žekijeva desna ruka.</p><p>No aktivnosti skupine nisu prošle nezapaženo kod iskusnih PNUSKOK-ovih istražitelja. Mjesecima prije drugog pokušaja ubojstva Joze Čabraje je većina članova bande bila pod tajnim mjerama nadzora. Ukratko, pratilo se njihovo kretanje, prisluškivali su im se mobiteli,... Zato ne čudi što su svi uhićeni dan nakon pokušaja likvidacije Joze Čabraje, ubojstva koje je trebalo biti honorirano s 40.000 eura! Još jedan član bande, Duje Pivčević, imao je dodatnih razloga za eliminaciju sumještanina.</p><p>U najmanju ruku netrpeljivost vlada još iz 2014. godine, iz vremena kad su tek tražili afirmaciju na ulici. U dogovorenom sukobu dvije skupine, mrtav je te večeri krajem lipnja, na cesti pored osnovne škole u Kaštel Novom, ostao tad 20-godišnji Marin Matijaš. Upravo je Pivčević bio jedan od njegovih najboljih prijatelja, a zbog ubojstva se sudilo - Jozi Čabraji! U prvom suđenju je dobio 13 godina zatvora, no ta je presuda "pala" pa je krajem 2017. pušten na slobodu jer je proveo maksimalne tri i pol godine u pritvoru.</p><h2>Čabraja se zaposlio kao taksist</h2><p>Unatoč jasnim prijetnjama, još dok je bio u zatvoru, kako mu povratak u Kaštela neće biti lagan, Čabraja se nije dao omesti te je čak radio kao taksist. Ima i on "zaleđe", potvrda toga je stigla u samoj policijskoj prijavi - Rajićeva skupina ga je namjeravala ubiti kao "člana drugog kriminalnog udruženja".</p><p>Preuzimanje kontrole i vodeće uloge na kriminalnoj sceni te narkotržištu šireg splitskog područja je ključni motiv ovog zločinačkog udruženja, rekli su tada u splitskoj PU. Zanimljivo je kako u pretragama stanova, automobila i svih ostalih prostorija nije pronađena droga. Interesantna je bila i izjava <strong>Marinka Ivandića,</strong> voditelja službe organiziranog kriminaliteta PU SD-a.</p><p>"U prošloj godini imamo 20 zapaljenih motornih vozila. Desetak je vezano za nekakva dugovanja, ljubavne odnose, pa čak i piromane, no desetak su vezani za sukobe unutar krim miljea. U šest slučajeva točno znamo tko je počinitelj. Dijelom su to i pripadnici ove uhićene bande, ali nažalost nema materijalnih dokaza."</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Uhićena banda koja je htjela likvidarati Jozu Čabraju</strong></p><p>Zastrašivanje, odnosno propucavanja su bila glavni modus operandi skupine. Posebno članova drugih bandi, ali i vlastitih. Možda je upravo premlaćivanje Žuvele 2018. godine, sredinom studenog, utjecalo na njegove vozačke sposobnosti za upravljačem motocikla... Pročulo se, naime, kako Žuvela za njih govori "da nisu tako opasni", odnosno "da su pi...".</p><h2>Premlaćivanja i propucavanja traju godinama</h2><p>Reakcija je bila očekivana, kao iz "Paklene naranče". Žeki je dao nalog pa su Vučak i Petar Vuknić (38) "pokupili" Žuvelu ispred restorana McDonald's u Poljičkoj ulici.</p><p>Vučak ga je doslovno ugurao u Volkswagen T-Roc, a potom su ga na TTTS-u pretukli rukama i nogama. Mladić je zadobio prijelom jagodične kosti, potres mozga i druge ozljede po glavi. Protiv takvih argumenata nije mogao, a kasnije se sam Vučak hvalio.</p><p>"Ja sam mu da dva udarca, kolino ovde, i kad je pao na pod sam ga zgazio. Pukla mu je neka žila, jauče, ja mu kažem da laže. Odvezli smo ga na hitnu da ne umre, pa bi rekli ubojica, oteo ga, osudili bi na deset godina."</p><p>Vuknićeve aktivnosti su također bile poznate širem krugu prijatelja. "Tvoja je obitelj Cosa Nostra, nema što, nema prijave nikakve, riješit će s pandurima sve, oni imaju moć, ti imaš moć i gotovo, zapalit ćeš mu auto i gotovo. Oni se toga boje...", kazivao mu je "prika", a Vuknić mu nonšalantno odgovara: "Oni su jajare, sinko mili".</p><p> </p>