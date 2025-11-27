Obavijesti

Vukovar isplaćuje božićnice za roditelje-njegovatelje

Piše HINA,
Vukovar: Otvorenje multimedijalne izložbe ratne fotografije "Vukovar 91" | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Umirovljenicima s prebivalištem u Vukovaru čija ukupna mirovinska primanja i dohodak u mjesecu prije isplate ne prelaze 600 eura Grad će isplatiti božićnicu od 50  eura

Osim već uobičajenih božićnica umirovljenicima vukovarske gradske vlasti od ove godine isplaćuju i božićnice za roditelje-njegovatelje i njegovatelje, najavio je u četvrtak na konferenciji za novinare gradonačelnik Marijan Pavliček. Grad Vukovar će dodijeliti jednokratnu naknadu od 50 eura za ukupno 49 roditelja-njegovatelja i njegovatelja s prebivalištem na području grada. Pravo se ostvaruje temeljem popisa Hrvatskog zavoda za socijalni rad, a korisnici božićnicu preuzimaju u poslovnicama Fine uz osobnu iskaznicu, kazao je Pavliček.

Umirovljenicima s prebivalištem u Vukovaru čija ukupna mirovinska primanja i dohodak u mjesecu prije isplate ne prelaze 600 eura Grad će isplatiti božićnicu od 50  eura. Očekuje se da takvih umirovljenika bude 4019, a pravo ostvaruju korisnici hrvatskih i inozemnih mirovina, korisnici nacionalne naknade te korisnici mirovina u radnom odnosu.

Uoči nadolazećih blagdana, Grad Vukovar će darivati i 54 korisnika Pučke kuhinje, svaki od njih dobit će paket hrane i osnovnih higijenskih potrepština u vrijednosti od 40 eura, rečeno je.

Osim njih pravo na jednokratnu novčanu naknadu povodom blagdana Božića ostvarit će i korisnici naknade za troškove stanovanja, i to u istom iznosu od 50 eura. 

