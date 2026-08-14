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FINANCIJSKA POTPORA

Vukovar uz Omiš nakon požara, donirali im 10 tisuća eura: 'Prijatelji se poznaju u nevolji...'

Piše HINA,
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Vukovar uz Omiš nakon požara, donirali im 10 tisuća eura: 'Prijatelji se poznaju u nevolji...'
Foto: Pixsell//
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Nakon katastrofalnog požara kod Omiša i velike materijalne štete Grad Vukovar je u petak donio odluku o financijskoj pomoći Gradu Omišu

"Prijatelji se poznaju u nevolji. Naše misli i molitve su uz sve građane Omiša, njihove obitelji i sve one koji su pogođeni katastrofalnim požarom, koji je nažalost odnio i jedan ljudski život", napisao je na svojoj Facebook stranici gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček.

Podsjetio je kako je Grad Vukovar grad prijatelj sa Gradom Omišem te da je stoga donesena odluka o financijskoj pomoći Gradu Omišu u iznosu od 10.000 eura. 

"Želimo prijateljima iz Omiša pokazati da smo uz njih i da  sredstva iskoriste u svrhu sanacije posljedica požara", napisao je Pavliček.

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