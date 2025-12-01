Vukovarski DP najavio sudsko osporavanje rasta cijene komunalne naknade

Najavljeno je to u ponedjeljak na konferenciji za novinare vukovarske organizacije te stranke. Na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća, koju je Domovinski pokret napustio, većinom glasova izglasano je povećanje komunalne naknade od 1. siječnja za 0.96 eura. Odluka je obrazložena značajnim porastom troškova održavanja komunalne infrastrukture.

"Donesena je odluka o utvrđivanju novog iznosa boda za komunalni doprinos, povećanog za 20 posto. Za donošenje ovakve odluke potrebno je provesti javno savjetovanje u trajanju od 30 dana. Aktualna gradska vlast taj je rok skratila na 15 dana", pojasnio je predsjednik vukovarskog Domovinskog pokreta Dario Tišov razlog obraćanja Viokom upravnom sudu.

"Uzmemo li u obzir ukidanje besplatnih vrtića te povećanje cijena gradskog prijevoza, jasno je kako je riječ o još jednoj odluci koja će dodatno opteretiti financije naših sugrađana", rekao je Tišov na konferenciji za novinare, na kojoj je s novim predsjedništvom predstavljen u ulozi novog predsjednika vukovarskog Domovinskog pokreta.

Predsjednik županijskog DP-a Darko Dimić pojasnio je kako je Tišov izabran na unutarstranačkim izborima na kojima su birani i novi članovi predsjedništva vukovarskog ogranka.

"Formiran je novi tim sastavljen od predstavnika državne, županijske i gradske razine, za koji smatra da će moći kvalitetno komunicirati s građanima i ukazivati na probleme u gradu", kazao je Dimić.

Tišov je poručio kako mu je u prvom planu zaštita interesa građana.

"Nećemo se u Gradskom vijeću zadržati samo na davanju konstruktivnih prijedloga, nego ćemo biti i odgovorna i konstruktivna oporba. To znači da ćemo svaku lošu odluku aktualne gradske vlasti jasno obrazložiti, kritizirati i o tome pravovremeno informirati naše sugrađane", poručio je.

Javnosti je poznat kao aktualni državni tajnik u Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine te bivši dugogodišnjeg direktor vukovarskog Vodovoda.