'PIO SAM ALKOHOL'

Vukovarski vijećnik Savanović stavio mandat u mirovanje zbog prometne nezgode: 'Žao mi je'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: NIKOLA FIFIC

Vijećnik Hrvatskih suverenista u Gradskom vijeću Vukovara Nemanja Savanović izvijestio je da je svoj vijećnički mandat stavio u mirovanje nakon prometne nezgode u subotu kad je udario u ogradu obiteljske kuće

U trenutku nesreće imao sam nedopuštenu količinu alkohola u organizmu. Ne tražim opravdanja niti pokušavam umanjiti ozbiljnost onoga što se dogodilo. Napravio sam pogrešku zbog koje iskreno žalim, naveo je Savanović.

Svjestan je, kaže, da je svojim postupkom izazvao zabrinutost, nelagodu i razočaranje, posebno zato što obnaša dužnost gradskog vijećnika i ima obvezu biti primjer odgovornog ponašanja u zajednici.

- Zahvalan sam što u nesreći nitko nije stradao i svjestan sam da je ishod mogao biti puno teži. Svoj mandat u Gradskom vijeću stavljam u mirovanje kako svojim postupcima ne bih činio daljnju štetu svojoj političkoj opciji - poručio je Savanović u priopćenju.

Prometna nezgoda u kojoj je sudjelovao Nemanja Savanović dogodila se u subotu u Čakovečkoj ulici u Vukovaru. Iz zasada neutvrđenih razloga Savanović je izgubio nadzor nad vozilom te udario u ogradu obiteljske kuće.

