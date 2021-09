Ekonomski analitičar Vuk Vuković u RTL Direktu rekao je kako on misli da će ovaj porast cijena u Hrvatskoj biti kratkotrajan.

- Mi kao Hrvatska smo uvijek uvoznik dobara, tako i inflacije, dakle, sve ono što se događa u Europi i SAD-u se događa i kod nas. Dva su nekakva glavna izvora: Prvi je taj nesrazmjer između ponude i potražnje koji se događa na svjetskom tržištu upravo za ovim sirovinama i poljoprivrednim proizvodima koji se onda prelijevaju prema krajnijim proizvodima koje mi onda kupujemo - kaže.

Dodao je da se u biti vraćamo na razinu 2019. godine što je bila relativno dobra godina.

- Tako da imate isti efekt u povećanju cijena. S jedne strane imate ogromnu potražnju za svim proizvodima i onda se ponovno javlja potražnja, ekonomska aktivnost se vraća, a s druge strane je ponuda takva kakva je, ograničena. A dodatno je ograničena zbog tog efekta prebacivanja tzv. supply chains, lanaca nabave koji više ne ovise toliko o Kini i Dalekom Istoku, i onda ti dobavljači imaju ogromnu potražnju i ne mogu se nositi s tolikom potražnjom. To je čista ekonomija: Limitirana ponuda, ogromna potražnja - cijena ide gore - kaže.

Na pitanje treba li građane brinuti jesen inflacije, kaže da već vidimo i svi osjetimo to.

- Kad govorimo o tome koliko je dugotrajan, govorimo o tom privremenom efektu da će trajati otprilike ove godine i još sljedeće, ne više od toga. Cijene sirovina, kako se ti lanci opskrbe i nabave budu krenuli oporavljati, cijena će polako padati, a onda će s druge strane biti taj efekt da će cijene kaskati. Najbolji primjer je cijena nafte. Doživjeli su u 80-im parne neparne dane...imali smo nakon nestabilnosti na Bliskom Istoku, 150 dolara je bila cijena nafte, a u početku Covida pala je na 16 dolara po barelu, sad je ona 70 dolara. Nitko ne govori da je cijena nafte skočila na 300 posto. To je čista ponuda - potražnja. Tako i za svaku sirovinu, bilo drvo, poljoprivreni proizvodi ili metal - dodaje te pokazuje uz nestašicu automobila zbog nestašice sirovine i čipova rastu i cijene rabljenih automobila.

Poručio je da sada nije vrijeme za štednju.

- U slučaju niskih kamatnih stopa, kamate u bankama su izuzetno niske, blizu nuli kakve moraju i biti. I zato ljudi traže alternativna rješenja tu se onda javljaju i dionice i nekretnine i ova kriptotržišta, tržišta umjetnina i digitalnih itd - dodao je, a na pitanje ima li razloga za optimizam poručuje: "Pa i sam efekt inflacije će biti privremen pa je to već optimistično na neki način. Mislim da u smislu tog oporavka, sve su zemlje dobro reagirale na taj kratkoročni šok potražnje koji nas je udario u koroni i za vrijeme lockdowna. To je bio naš stav i djelovanje da naprosto natjeramo državu koja to još nije kod nas shvaćala, ali shvatili su i na vrijeme dobro reagirali i anulirali taj šok potražnje koji je bio kratkoročan i da se što prije možemo vratiti na razinu 2019. i to se ove godine i događa."

Govoreći o prešutnim minusima i je li to mini slučaj Franak Vuković kaže:

- Jako je to zabrinjavajuće. To je isto jedan primjer kako bi HNB mogao bolje reagirati isto kao u slučaju Franak. Nadam se da će se to bolje riješiti nego Franak, ali budemo vidjeli.