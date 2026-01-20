Vuksan zaboravio što je pričao u istrazi o transferima igrača: 'To razdoblje bilo mi je vrlo stresno'

Nogometni menadžer Nikky Arthur Vuksan više je od tri sata u ponedjeljak svjedočio na suđenju Zdravku i Zoranu Mamiću te Damiru Vrbanoviću, a njegovo saslušanje se nastavilo i danas. Vuksan je bitan svjedok, obzirom da je i sam bio optužen u ovom postupku, za izvlačenje novca iz Dinama, ali se među prvima nagodio s USKOK-om i priznao krivnju. Sada je kao svjedok saslušan na okolnosti poslovanja Mamićeve sportske agencije, inozemnih tvrtki u vlasništvu Marija Mamića te poslovanje Dinama.

Obranu Zdravka Mamića najviše je zanimalo kakva su sve prava u to vrijeme imali nogometni agenti koji su se naplaćivali od ostvarenih transfera igrača, a tužitelji USKOK-a najviše su ga ispitivali o ljudima koji su poslovali s Dinamom te o kolanju novca između agenata i brojnih inozemnih tvrtki u vlasništvu Zdravka i Marija Mamića te načinima kojima je Mario Mamić zastupao igrače u transferima.

Na pitanje, da li mu je poznato postoji li neki dokument iz kojega je vidljivo da je Mario Mamić bio ovlašten zastupati Dinamo, Vuksan je rekao da je Dinamo zasigurno davao punomoći zastupnicima, pa tako vjerojatno i Mariju Mamiću, ali nije znao tko je izdavao i potpisivao te punomoći.

Osijek: Nastavljeno suđenje braći Mamić i ostalima | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

"Zdravko Mamić je zasigurno imao neke veze s time" odgovorio je Vuksan dodajući da on nikada nije bio ovlašten za zastupanje Dinama.

"Jeste li s Ćorićem, Morom, Jedvajem, Halilovićem i Kovačićem, ili članovima njihovih obitelji, razgovarali o prodaji transfernih obeštećenja Mariju Mamiću?" pitao ga je USKOK.

"O tome je bilo razgovora, ali ja u tome nisam sudjelovao" rekao je Vuksan.

"Da li ste vi svoje ugovore zaključene s igračima ostavili Hrvatskom nogometnom savezu?" pitao je potom tužitelj.

"Sve ugovore koje sam imao zaključene s igračima dostavljao sam HNS-u, ali ne znam da li je Mario Mamić u HNS dostavljao ugovore o zastupanju Dinamovih igrača u transferima" rekao je svjedok.

"Da li vam je poznato da bi neki od igrača Dinama prodao svoja prava imidža Mariju Mamiću?"

"Nije mi poznato:"

Osijek: Nastavljeno suđenje braći Mamić i ostalima | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

"Da li vam je poznato zašto su fakture za proviziju ispostavljale druge tvrtke Marija Mamića, a ne Rasport Management koji je također bio vlasništvu Marija Mamića, u kojemu ste i vi radili?"

"Nije mi poznato."

"Da li vam je poznato trgovačko društvo Sport Marketing Promotions?"

"Nije mi poznato" rekao je Vuksan kojemu je tužitelj potom pokazao punomoć izdanu na njegovo ime, kao osobu ovlaštenu u tom društvu.

"Da li je to vaš potpis i sjećate li se punomoći?" upitao ga je potom tužitelj.

"To je punomoć iz 2008. godine. To jeste moj potpis, ali ne sjećam se toga ovlaštenja. U nekim smo transferima Mario i ja radili zajedno, a u nekima odvojeno. Sudjelovao sam u pregovorima za transfer Nikole Pokrivača iz Dinama u Monaco, a za transfer Vedrana Ćorluke u Manchester City doznao sam kroz razgovore s njim, njegovim ocem i Marijem. Transfer Luke Modrića je dogovoren u Zagrebu i bio sam prisutan kad se to dogodilo, za Lovrena nisam sudjelovao u samim pregovorima, ali sam kasnije bio s njim u Francuskoj i doznao sve. Za Eduarda sam sudjelovao u njegovom odlasku u London i zaključenju ugovora s Arsenalom, ali u pregovorima nisam sudjelovao" rekao je svjedok.

Tužitelj je svjedoka podsjetio na iskaz koji je dao prije deset godina da je vlasnik tvrtke Rasport Management bila neka strana fondacija, a ne Mario Mamić, te ga je tražio da to pojasni.

"Ne znam zašto sam to tada rekao. Tada nisam znao tko je vlasnik tvrtke." odgovorio je Vuksan.

"U istrazi ste također rekli da je transfer Eduarda dogovoren direktno između Dinama i Arsenala, a u iskazu jučer ste rekli da je u tom poslu bio posrednik Mario Mamić. Također ste rekli i da Mario Mamić nije sudjelovao u transferu Tina Jedvaja u Romu, a jučer ste rekli da jeste. Što je od toga točno?" upitao ga je tužitelj.

"Točno je ovo što sam jučer rekao"

"Ali u istrazi ste, prije deset godina, također rekli da Mario Mamić i njegova tvrtka Rasport nisu imali veze s transferima Kocha, Jedvaja, Mandžukića.. sada govorite drugačije?"

"To razdoblje davanja iskaza bilo mi je vrlo stresno, nisam se puno toga mogao sjetiti ili nisam ima saznanja" odgovorio je Vuksan i dodao kako misli da u Dinamu nitko nije znao tko su vlasnici off shore tvrtki kojima je klub plaćao naknade za posredovanja u transferima.

Nakon saslušanja svjedoka USKOK je stavio primjedbu na njegove iskaze u dijelu općenitih navoda vezanih za ulogu posrednika u transferima, a također prigovaraju svim njegovim iskazima vezanima za transfere nogometaša i ulogu Marija Mamića u istima jer su oni u suprotnostima s onime što je iskazao u istrazi, navodima igrača kao svjedoka te ostalih svjedoka koji su prethodno saslušani.