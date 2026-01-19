Na suđenje braći Mamić stigao čovjek koji je sve priznao: 'Puno obmana i laži ima u ovom poslu'

Na Županijskom sudu u Osijeku nastavljeno je suđenje braći Mamić i Damiru Vrbanoviću za izvlačenje preko 25 milijuna eura iz Dinama, a jedini svjedok bio je Nikky Arthur Vuksan, nogometni menadžer koji je bio jedan od optuženika u ovom predmetu. Njegovo svjedočenje trajalo je tri i pol sata, a nastavlja se i sutra.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:52 Osijek: Nikky Arthur Vuksan svjedoči na suđenju braći Mamić i ostalima | Video: David Jerkovic/PIXSELL.

Vuksan je jedan od prvih optuženih koji je priznao kaznena djela koja mu je USKOK stavljao na teret i sklopio nagodbu s tužiteljstvom još u listopadu 2023. godine. Osuđen je na godinu dana zatvora, a uvjetno na pet godina

Bio je optužen da je njegova tvrtka DigiSport Limited iz Dubaija poslužila za 'pranje novca' od transfera igrača Dinama, a koji je novac na kraju završio kod Zdravka Mamića i njegovog sina Marija.

Osijek: Nastavljeno suđenje braći Mamić i ostalima | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Svjedočenje Vuksana posebno je zanimljivo optuženom Zdravku Mamiću koji je, preko svojih odvjetrnika, od suda zatražio snimanje rasprave i iskaza svjedoka Vuksana kako bi se sam uvjerio u sve što je izjavio na sudu.

- Mi smo na suđenju saznali da ste jedno vrijeme bili zaposlenik agencija Zdravka Mamića, ali i Dinama, pa nam ispričajte što ste tamo radili - pitao je sudac Davor Mitrović svjedoka.

- U Agenciji sam radio od 2000. godine. Blo je tu više zaposlenika. Stvarali smo mrežu igrača i suradnika u inozemstvu. U jednom trenutku je Mamić počeo investirati u NK Sesvete i većina naših igrača su tamo počeli igrati. Na poziv Mirka Barišića Mamić je došao u Upravu Dinama. Uprava Dinama je tada bila zadovoljna kako je Mamić postao svoju agenciju pa su htjeli da i funkcioniranje Dinama postavi na slične temelje. Pitao me da li bih pošao s njime i tamo sam postao zamjenik direktora Damira Vrbanovića. To je bilo 2002. godine. Nakon toga sam otišao na postdiplomski studij u Ameriku, a kada sam se vratio, radio sam ponovo u Dinamu godinu dana, do 2006. godine. Nakon toga dobio sam posao u agenciji Rasport Menagement iz Švicarske, čiji je vlasnik bio Mario Mamić, gdje sam radio do 2015. godine - uvodno je ispričao Vuksan.

Osijek: Nastavljeno suđenje braći Mamić i ostalima | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

- Obojica smo u toj agenciji bili nogometni agenti koji su kontaktirali igrače, angažirali ih, promovirali ih, tražiti stranke koje su zainteresirane za kupnju ili prodaju. Imao sam licencu za posredovanje, a mislim da je imao i Mario, iako to tada nije bilo presudno. Mario je tu licencu kasnije izgubio - dodao je.

Potom je Vuksana ispitivao FIlip Glavaš, Zdravkov odvjetnik koji ga je pitao o funkcioniranju Mamićeve agenciji.

- U to vrijeme u Hrvatskoj nije bilo sportskih agencija nalik Mamićevoj. Agencija je u potpunosti brinula o igračima, njihovim treninzima, učenju stranih jezika. Imali su nutricioniste, trenere, pravo na svoj automobil koji im je kupila agencija kada su napunili 18 godina. Imali smo oko 100-tinjak igrača po ugovorom. Možda je 5 posto njih ostvarilo neku veću karijeru. Ugovorima koji su davani igračima dogovarani su njihova prava i obveze, a moguće je da su neki imali dogovorenu i podjelu transfera. Ne mogu reći da li je tada Mario Mamić bio u Agenciji, ali je, nakon odlaska Zdravka u Dinamo, preuzeo Agenciju i sve poslove u njoj. Mario je bio nositelj ugovora s igračima - pričao je Vuksan dodajući kako je u to vrijeme situacija u nogometu bila teška za Agenciju, ali Dinamo jer nije bilo novca, igrači nisu dobivali plaću, odlazili su u druge klubove.

Osijek: Nastavljeno suđenje braći Mamić i ostalima | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Istaknuo je kako je većina hrvatskih klubova tada imala račune u inozemtvu, pa tako i Dinamo.

Upitan da li su obveze prema igračima tada bile isplaćivane i u gotovini, Vuksan je rekao da su se isplate vršile na sve načine, pa tako i u gotovini jer na računu Dinama nije bilo novca, a klub je dugovao na sve strane. Rekao je da su se dugovanja pokušala vraćati dizanjem kredita, traženjem sponzora i na razne druge načine. Upitan da li je Zdravko Mamić davao i svoj vlastiti novac za te dugove, Vuksan je rekao da je siguran da je.

- Garantirao je svojom imovinom, donosio svoj privatni novac u gotovini igračima. Na razne načine. Nekada bi dao meni ili nekome iz kluba gotovinu i rekao 'doći će taj i taj po novac, daj mu to i neka potpiše potvrdu'. Igrači su to uzimali i potpisivali potvrde. Mislim da je velika većina igrača koja je tada igrala u Dinamu dobila novac u gotovini - rekao je Vuksan koji je u Dinamu radio ukupno tri godine. Bio je savjetnik Uprave 2006. godine.

- Kada je Boško Balaban iz Dinama otišao u Aston Vilu, to je bio prvi veći posao koji je Agencija odradila. Otišao je za enorman iznos. Sjećam se da je tada bila dogovorena podjela transfera i da je 80 posto dobio Balaban, a 20 posto Dinamu. Balabana je zastupao Velimir Zajec tada - kazao je Vuksan. Rekao je kako zna da su pojedini igrači vodili sudske postupke protiv Dinama radi naplate svojih potraživanja, ali ne zna ništa više od toga.

Osijek: Nastavljeno suđenje braći Mamić i ostalima | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

- Igrači su mogli svoja materijalna prava prodati trećim osobama, ali tu je praksu Fifa ukinula - dodao je.

Mogu li se u transferima pojaviti osobe koje ne rade direktno transfer, ali su bitne da se taj posao završi i da li posrednička naknada definirana?, upitao je Glavaš Vuksana.

- Takve osobe se pojavljuju. Uobičajeno je da se takvoj osobi zahvali nekom isplatom. Obično ih plaća ona strana koja je najzadovoljnija obavljenim poslom. Naknada je obično 10 posto, ali ona može varirati temeljem dogovora - rekao je Vuksan i dodao kako klubovi sami mogu tražiti agente s kojima će raditi jer je to stvar povjerenja.

U našem poslu ima puno obmana i puno laži, rekao je Vusan.

Osijek: Nastavljeno suđenje braći Mamić i ostalima | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Imate li kakva saznanja o transferu Mathiasa Chage u Dinamo?, pitao ga je Glavaš.

- Chago je imao svog kamerunskog agenta koji je zastupao i Patricea Kwedija, ali i još neke. Surađivao je s Mariom Mamićem. Ne znam da li mu je Mario platio nešto za transfer Chage - rekao je Vuksan kojega je potom Mamićeva obrana pitala i o drugim transferima koji su ostvareni u DInamo, ali je Vuksan rekao da ne zna da li su ti transferi plaćani.

- Ja sam bio službeni agent Luke Modrića. Kako je Mario imao sve ugovore s Lukom, zajedno smo putovali po Europi, promovirali igrača, tražili klub koji bi mogao platiti transfernu sumu i koji bi se svidio Luki. Jedan od klubova bio je Tottenham. Oni su imali svoje skaute u Zagrebu. Kada je Luka dao zeleno svjetlo da bi ga Tottenham zanima i kada je klub rekao da bi mogao izvršiti tražena plaćenja, dogovori su se intenzivirali. Mario je sve iskomunicirao da bi do tog posla moglo doći. On je zastupao i Dinamo i Tottenham u tom poslu, ali na papiru samo Dinamo. Tottenham je meni kao agentu isplatio posredničku nagradu, a Dinamo je platio Mariju. Osim tog transfera, Mario i ja smo radili i transfer Čorluke - ispričao je Vuksan.

Imate li saznanja kojoj tvrtki Marija Mamića je isplaćen novac za transfer Luke Modrića, pitao je svjedoka Glavaš, no Vuksan to nije znao.

- Damir Jozić je izjavio da je on najzaslužniji za transfer Luke Modrića u Tottenham. Što je on radio u tom transferu? - upitao je svjedoka odvjetnik Glavaš.

Osijek: Nastavljeno suđenje braći Mamić i ostalima | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

- Luka Modrić je najzaslužniji za transfer Luke Modrića. Ne znam što je Jozić radio u tom transferu osim da je dovezao Daniela Levya, predsjednika Tottenhama s aerodroma u hotel, i potom ga vratio na avion - odgovorio je Vuksan.

Vuksan je rekao da su on i Mario Mamić zastupali i Vedrana Ćorluku u transferu iz Manchestera u Tottenham, kao i Dejana Lovrena u Lion, kada je Mario zastupao i Dinamo u tom transferu. Ispričao je također ono što zna o ostalim zvučnim transferima igrača iz Dinama u inozemstvo, a u kojim je poslovima uglavnom sudjelovao Mario Mamić.

- Mario Mamić je kupovao ekonomska prava igrača pa tako i od Ante Ćorića i Nikole More koji su imali dogovorenu transfernu podjelu s Dinamom. To je bila praksa tada. Halilović je želio otići, Dinamo se nije s time slagao, pa je obitelji isplaćen postotak od prodaje, kako bi im se udovoljilo, a Halilović je prodao svoja prava Mariju Mamiću. Tin Jedvaj je tražio poboljšanje ugovora, ali je dobio postotak od transfera, kojega je također prodao Mariju Mamiću. Isto tako je bilo i s Mateom Kovačićem - kazao je Vuksan.

Je li to bila dobra ili loša poslovna praksa?, upitali su Vuksana.

- To je bila uobičajena praksa i jedan od alata kojima bi se talentirani igrači zadržavali u klubu. U velikoj većini svi su bili zadovoljni tom pričom - odgovorio je svjedok.

Osijek: Nastavljeno suđenje braći Mamić i ostalima | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Nakon obrane, svjedoka su počeli ispitivati tužitelji Uskoka. Pitali su ga da li poznaje Sandra Stipančića i Igora Krotu te da li su oni osnivali trgovačka društva s obitelji Mamić.

- Poznajem ih, ali ne znam da li su surađivali - odgovorio je Vuksan koji je, kao i Krota i Stipančić, bio optužen u ovom slučaju.

Tužitelj je pitao Vuksana ima li saznanja o tome odakle je stizao novac na inozemni račun Dinama u Klagenfurtu te da li je Mario Mamić sudjelovao u transferima kao fizička osoba ili kao agent, obzirom da je ostao bez licence.

- Mario je u tom poslovima sudjelovao kao vlasnik sportske agencije, na čiji je račun i uplaćivana naknada za zastupanje - rekao je Vuksan koji je znao i za još nekoliko drugih tvrtki Marija Mamića preko kojih su se obavljale naplate naknada.

- I ja sam bio naveden kao suvlasnik određenih društava, ali ne mogu reći kako je do toga došlo - rekao je Vuksan tužitelju, dodavši kako je za neka trgovačka društva saznao tek tijekom suđenja.

- Postoji li i jedan igrač koji je dobio pravo na transferno obeštećenje, a nije ga prodao jednoj od trgovačkih društava Maria Mamića - upitao je tužitelj svjedoka.

Ne znam, odgovorio je Vuksan.