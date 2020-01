Vulkan izbacuje lavu, opasna je erupcija moguća kroz par sati

Vulkan na Filipinima počeo je izbacivati lavu u ponedjeljak, a vlasti upozoravaju da je "opasna erupcija" moguća "za nekoliko sati ili dana".

U ranim jutarnjim satima u ponedjeljak počela je izlaziti lava iz vulkana Taal, oko 70 kilometara južno od glavnoga grada Manile, javlja BBC.

#Breaking: At least 8000 people evacuated near the volcano of the island of #Taal in the #Philippines, the ash spewing volcano has produced amazing mind blowing pictures and videos. pic.twitter.com/8PXwHtONQt