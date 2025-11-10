Obavijesti

News

Kraj jedne ere kapitalizma

Warren Buffett odlazi s čela Berkshire Hathawaya, objavio posljednje pismo dioničarima

Piše Ivan Jukić,
Legendarni američki investitor Warren Buffett (95) objavio je da će se krajem godine povući s mjesta izvršnog direktora Berkshire Hathawaya, kompanije koju vodi još od 1965. godine, prenosi CNN.

U godišnjoj poruci dioničarima poručio je da će "otići u tišini", ali da se još ne povlači u potpunosti. Buffett više neće pisati uvodnu poruku u godišnjem izvješću kompanije, no nastavit će slati tradicionalno pismo povodom Dana zahvalnosti i planira pojačati svoje filantropske aktivnosti.

Njegovo mjesto preuzet će Greg Abel (63), dosadašnji potpredsjednik zadužen za poslovanja izvan osiguranja, kojeg je Buffett još 2021. označio kao svog nasljednika.

"Greg je više nego ispunio visoka očekivanja koja sam imao kad sam prvi put pomislio da bi trebao biti sljedeći direktor Berkshirea," napisao je Buffett.

U pismu je otkrio da se, unatoč godinama, osjeća dobro i da je i dalje svakodnevno u uredu.

Buffett, poznat kao "Prorok iz Omahe", najavio je i da će postupno donirati 149 milijardi dolara vrijedne dionice Berkshire Hathawaya, istaknuvši da želi ubrzati tempo darivanja za života.

Njegov odlazak označava kraj jedne ere u svjetskom investicijskom svijetu. Berkshire Hathaway danas vrijedi više od bilijun dolara, a Buffett je i dalje simbol dugoročnog ulaganja, jednostavnosti i vjere u američko tržište.

