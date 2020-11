Washington neće biti globalni policajac, a EU mora naučiti živjeti bez američkog vodstva

Većina komentatora smatra da Amerika više neće biti svojevrsni 'šerif' Zapada, koji širom svijeta napreže svoje vojne mišiće onako kako je to činila desetljećima nakon završetka hladnog rata

<p>EU će ponovno imati kooperativnog američkog partnera kada Joe Biden postane predsjednik, no Europljani ne bi trebali gajiti nikakve iluzije: Washington neće biti globalni policajac ni veliki zaštitnik NATO-a, smatraju europski čelnici i analitičari.</p><p>"Sjajan dan za Sjedinjene Države i za Europu, radujemo se suradnji s novom američkom administracijom na obnovi našeg partnerstva", tvitao je glavni diplomat EU-a Josep Borrell, čestitajući Bidenu na pobjedi na izborima.</p><p>No Jean-Claude Juncker, bivši predsjednik Europske komisije, ranije je otvoreno izjavio: "Joe Biden neće preko noći promijeniti pristup Washingtona prema međunarodnim pitanjima jer to ne može."</p><p>A Sebastien Maillard, voditelj Instituta Jacques Delors nazvan po bivšem utjecajnom šefu EU-a, upozorio je da "Europljani moraju naučiti živjeti bez američkog globalnog vodstva".</p><p>"U doglednoj budućnosti Sjedinjene Države jednostavno će biti zaokupljene same sobom", složio se s njim i njemački politolog Markus Kaim.</p><p>Većina komentatora smatra da Amerika više neće biti svojevrsni 'šerif' Zapada, koji širom svijeta napreže svoje vojne mišiće onako kako je to činila desetljećima nakon završetka hladnog rata.</p><p>I premda su Sjedinjene Države zadržale mnoge nosače zrakoplova u vojnim bazama u raznim regijama svijeta, a među njima su Europa, Južna Koreja, Japan, Afganistan i Bahrein, one ih povlače iz područja sukoba u skladu s trendom koji je ubrzao Donald Trump, no započeo ga je njegov prethodnik Barack Obama.</p><p>U protekla dva desetljeća velik dio američkog vojnog fokusa premjestio se u Aziju, daleko od Europe.</p><p>Nathalie Tocci, voditeljica talijanskog think tanka 'Instituto Affari Internazionali' kaže da "svjedočimo kraju američkog imperijalizma jer Sjedinjene Države više ne žele biti svjetski policajac."</p><p>Što Europljani mogu očekivati ​​od novoga američkog predsjednika?</p><p>"Neke će stvari postati puno lakše jer Joe Biden Europu razumije bolje od Donalda Trumpa", rekao je Juncker. Ipak, dodaje da "ne bismo trebali očekivati ​​radikalne promjene".</p><p>Europljani će "ponovno imati partnera i saveznika, ali moraju ojačati vlastitu stratešku autonomiju u ekonomskoj areni i u sigurnosnom smislu, da bi mogli braniti vlastite interese", kazao je.</p><p>Jean-Dominique Giuliani, voditelj Schumanove zaklade, slaže se s njim te smatra da čelnici EU moraju "definirati na koji način žele surađivati s Amerikom, a ne samo čekati da im se to kaže".</p><p>Trgovina i klimatske promjene </p><p>"Dolaskom Bidena na mjesto prvog čovjeka Amerike, EU bi mogao očekivati puno predvidljiviji i konstruktivniji odnos između Sjedinjenih Država i EU-a kada su posrijedi trgovina, pitanja povezana s NATO-om, Iranom, Bliskim istokom i prije svega ona koja se odnose na klimatske promjene, osobito ako SAD ponovno uđe u Pariški klimatski sporazum", predviđa Mujtaba Rahman, direktor europskog ogranka tvrtke Eurasia Group koja se bavi analizom rizika.</p><p>Očekuje se da će se trgovina odvijati puno jednostavnije nego što je to bilo za vrijeme Trumpova mandata.</p><p>U njegovu je mandatu Washington nametnuo više carinske pristojbe na čelik i aluminij, primoravši Europu na protuudarac. Činjenica je da je postignuto primirje kada su posrijedi obećanja o mini trgovinskom sporazumu, no ona još uvijek nisu realizirana.</p><p>U pogledu klimatskih promjena, Biden je već rekao da želi ponovno uključiti Sjedinjene Države u Pariški klimatski sporazum. Usto je dao do znanja da želi poništiti poteze koje je Trump povukao prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji i po pitanju iranskoga nuklearnog sporazuma.</p><p>No ima nekih stvari koje Biden vjerojatno neće mijenjati. Među njima je američka demonstracija sile prema asertivnoj kineskoj politici i želja da se američko sudjelovanje u sukobima daleko od njezina teritorija smanji. </p><p>Takva su stajališta popularna u zemlji, objasnila je Nicole Koenig, stručnjakinja za pitanja obrane s Instituta Jacques Delors čije je sjedište u Berlinu.</p><p>Ona vjeruje da će "Joe Biden informirati svoje saveznike i surađivati s njima".</p><p>Trumpove jednostrane odluke i antagonizam prema nekim čelnicima zemalja NATO-a stvorili su napetosti i podjele unutar Saveza. Šef NATO-a Jens Stoltenberg utrošio je golemu energiju da bi "umirio zvijer", rekao je jedan diplomat.</p><p>NATO se može nadati normalizaciji odnosa sa SAD-om u vrijeme Bidenova mandata, no analitičari vjeruju da će Washington i dalje biti suzdržan kada su posrijedi američki interesi.</p><p>"Bit će to prilično neugodno za Europljane", čije su članice NATO-a podijeljene na proeuropski i atlantski krug, rekao je Kaim.</p><p>"Mora doći kraj iluzijama o europskoj strateškoj autonomiji: Europljani neće moći zamijeniti presudnu ulogu Amerike kao zemlje pružatelja sigurnosti", upozorila je njemačka ministrica obrane Annegret Kramp-Karrenbauer u komentaru za internetsku stranicu Politico.</p><p>Kaim vjeruje da bi Biden Europljanima mogao predložiti "jednostavnu podjelu rada: Vi ćete nama pomoći u Europi, a mi ćemo se više uključiti u poslove u Aziji".</p>