Washington poništio vizu brazilskoj veleposlanici u SAD-u

Do ovog je poteza, za koji dužnosnik kaže da ne znači i protjerivanje veleposlanice Marije Luize Ribeiro Viotti iz zemlje, došlo dok odnosi između Trumpove vlade i ljevičarskog predsjednika Luiza Inacija Lule da Silve prolaze kroz još jedno razdoblje napetosti nekoliko mjeseci prije predsjedničkih izbora u toj najvećoj južnoameričkoj zemlji.

Američki je dužnosnik govoreći pod uvjetom anonimnosti istaknuo da će opoziv vize biti odmah poništen ako Brazil odobri novog američkog veleposlanika u Braziliji, Daniela Pereza, kojeg je nominirao predsjednik Donald Trump, ali još nije na dužnosti.

"Držimo da nam brazilska vlada duguje brz, ali i pozitivan odgovor“ u vezi sa zahtjevom za akreditaciju Daniela Pereza, rekao je dužnosnik State Departmenta tijekom poziva s novinarima.

Objasnio je da je, budući da se to još nije dogodilo, Washington "poništio ili otkazao vizu visokoj diplomatskoj osobi kod nas. No to ne znači i deportaciju te osobe iz zemlje.“

"To znači da je ona još uvijek ovdje, ali je bez vize, i da će morati ponovno dobiti vizu. I to obnovi li se ravnoteža akreditacijom veleposlanika kojeg smo mi odabrali“, dodao je.

Na pitanje je li "visoki diplomat“ u pitanju doista brazilska veleposlanica, odgovorio je: "Da.“

Brazilsko veleposlanstvo još nije odgovorilo na zahtjev AFP-a za komentar.

Veleposlanici u bilo koju zemlju moraju dobiti akreditaciju od države domaćina, što je uglavnom formalnost. Odbijanje akreditacije smatra se ozbiljnim diplomatskim činom.

Brazil je krajem srpnja odbio izdati vize dvoje američkih dužnosnika koji su se htjeli sastati s izbornim vlastima manje od tri mjeseca prije predsjedničkih izbora u listopadu, navodeći kao razlog "rizik od političke manipulacije“.

Trumpova vlada uvela je u dva navrata carinu na brazilsku robu u srpnju, navodeći navodne nepoštene trgovinske prakse Brazila.

Saveznik bivšeg predsjednika Jaira Bolsonara, Donald Trump podržao je i druge desničarske kandidate na nedavnim izborima u drugim latinoameričkim zemljama poput Argentine i Kolumbije.

Flavio Bolsonaro, najstariji sin Jaira Bolsonara koji je osuđen na više od 27 godina zatvora zbog pokušaja državnog udara, nominiran je za predsjedničkog kandidata svoje desničarske Liberalne stranke i suočit će se s ljevičarskim aktualnim predsjednikom Luizom Inaciom Lulom da Silvom.