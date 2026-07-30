Obavijesti

Sport

Komentari 2
ZANIMLJIVA KAZNA

NOVO PRAVILO? Brazilac slomio nogu protivniku, Sportski sud ga kaznio na neviđen način...

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
NOVO PRAVILO? Brazilac slomio nogu protivniku, Sportski sud ga kaznio na neviđen način...
Foto: Diego Vara
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Šok u Brazilu: Victor Gabriel dobio je neviđenu kaznu nakon brutalnog starta koji je slomio nogu Gabrielu Pecu, a suspenzija traje do oporavka suparnika

Admiral

Do sada neviđenu kaznu dobio je brazilski stoper Victor Gabriel nakon što je napravio težak faul na Gabrielu Pecu u utakmici brazilske lige između Cruzeira i Internacionala. Napadaču Cruzeira je slomljena goljenična kost, stoper Internacionala je dobio crveni karton, a onda je cijela situacija otišla na brazilski Sportski sud koji je donio odluku o velikoj kazni.

Brazilski sportski sud zaključio je da je Gabriel zaslužio strožu kaznu te ga suspendirao na razdoblje potrebno za oporavak protivnika, odnosno najviše šest mjeseci.

Brasileiro Championship - Internacional v Cruzeiro
Foto: Diego Vara

- Počinitelj ostaje suspendiran sve dok ozlijeđeni igrač ne bude sposoban vratiti se treninzima, uz poštivanje maksimalnog roka od 180 dana - objavio je sud u svojoj odluci. Na ovu odluku ne postoji mogućnost žalbe. Gabriel se javio nakon incidenta.

- Ispričao sam mu se i ponudio svoju pomoć. Zamolio sam ga da mi oprosti jer nisam imao nikakvu lošu namjeru, a jedino što sam u tom trenutku mogao učiniti bilo je moliti za njega - rekao je Gabriel.

Sud je pritom doveo u pitanje vjerodostojnost dokaza koje je dostavio Internacional, a kojima je htio braniti Victora Gabriela. Među njima se nalazila i audiosnimka razgovora iz VAR sobe tijekom utakmice, no obrana kluba kasnije je zatražila da se taj dokaz ne uzme u obzir jer se njegova autentičnost nije mogla potvrditi. Internacional je na svojim službenim stranicama objavio priopćenje u kojem je naveo da je odvjetnički ured koji ga zastupa u postupku koristio audiosnimku koja je kružila društvenim mrežama.

- Odvjetnički ured i Internacional naglašavaju da ni u jednom trenutku nisu imali namjeru postupati u lošoj vjeri tijekom ovog postupka - poručili su iz kluba.

Ipak, priznali su kako je došlo do pogreške prilikom prikupljanja i korištenja materijala koji je predstavljen u obrani igrača, nakon čega su odmah zatražili da se sporna audiosnimka ukloni iz sudskog spisa.
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
UŽIVO Transferi: Raste nada za Livakovića u Dinamu, Brazilci su dočekali Filipa Krovinovića...
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Raste nada za Livakovića u Dinamu, Brazilci su dočekali Filipa Krovinovića...

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna
FOTO Uf, ovo boli! Glumica filmova za odrasle javno je osramotila Ikera Casillasa
ON JU TUŽIO

FOTO Uf, ovo boli! Glumica filmova za odrasle javno je osramotila Ikera Casillasa

Legendarni golman Real Madrida Iker Casillas našao se u žiži španjolske javnosti. Pornoglumica Claudia Bavel, s kojom se viđao neko vrijeme, otkrila je kako je loš u krevetu, a on ju je odlučio tužiti
Raspored HNL-a i Europe: Što slijedi za naše predstavnike?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a i Europe: Što slijedi za naše predstavnike?

Prvi "vječni derbi" igra se sredinom listopada. Dinamo u Europi starta od drugog pretkola Lige prvaka, Hajduk od prvog pretkola Europske lige, a Rijeka i Varaždin od drugog pretkola Konferencijske lige

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026