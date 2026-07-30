Šok u Brazilu: Victor Gabriel dobio je neviđenu kaznu nakon brutalnog starta koji je slomio nogu Gabrielu Pecu, a suspenzija traje do oporavka suparnika
NOVO PRAVILO? Brazilac slomio nogu protivniku, Sportski sud ga kaznio na neviđen način...
Do sada neviđenu kaznu dobio je brazilski stoper Victor Gabriel nakon što je napravio težak faul na Gabrielu Pecu u utakmici brazilske lige između Cruzeira i Internacionala. Napadaču Cruzeira je slomljena goljenična kost, stoper Internacionala je dobio crveni karton, a onda je cijela situacija otišla na brazilski Sportski sud koji je donio odluku o velikoj kazni.
Brazilski sportski sud zaključio je da je Gabriel zaslužio strožu kaznu te ga suspendirao na razdoblje potrebno za oporavak protivnika, odnosno najviše šest mjeseci.
- Počinitelj ostaje suspendiran sve dok ozlijeđeni igrač ne bude sposoban vratiti se treninzima, uz poštivanje maksimalnog roka od 180 dana - objavio je sud u svojoj odluci. Na ovu odluku ne postoji mogućnost žalbe. Gabriel se javio nakon incidenta.
- Ispričao sam mu se i ponudio svoju pomoć. Zamolio sam ga da mi oprosti jer nisam imao nikakvu lošu namjeru, a jedino što sam u tom trenutku mogao učiniti bilo je moliti za njega - rekao je Gabriel.
Sud je pritom doveo u pitanje vjerodostojnost dokaza koje je dostavio Internacional, a kojima je htio braniti Victora Gabriela. Među njima se nalazila i audiosnimka razgovora iz VAR sobe tijekom utakmice, no obrana kluba kasnije je zatražila da se taj dokaz ne uzme u obzir jer se njegova autentičnost nije mogla potvrditi. Internacional je na svojim službenim stranicama objavio priopćenje u kojem je naveo da je odvjetnički ured koji ga zastupa u postupku koristio audiosnimku koja je kružila društvenim mrežama.
- Odvjetnički ured i Internacional naglašavaju da ni u jednom trenutku nisu imali namjeru postupati u lošoj vjeri tijekom ovog postupka - poručili su iz kluba.
Ipak, priznali su kako je došlo do pogreške prilikom prikupljanja i korištenja materijala koji je predstavljen u obrani igrača, nakon čega su odmah zatražili da se sporna audiosnimka ukloni iz sudskog spisa.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+