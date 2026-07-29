Neymar kroz suze objavio kraj: Za Brazil sam krvario i dao život, ali više ne želim...

Neymar (34) je službeno završio reprezentativnu karijeru. Napadač je potvrdio je nakon pobjede Santosa protiv Universidad Centrala 4-2 da više neće nastupati za Brazil, čiji je dres nosio 16 godina.

- Svjetsko prvenstvo 2030.? Ne, neće me više biti tu i moj trenutak s Brazilom je prošao. Tamo sam pisao povijest. Jako sam sretan, tu sam proživio mnogo toga. Tu sam krvario, tu sam dao svoj život i uvijek se borio za žuti dres. Došao sam do trenutka da ga više ne želim - rekao je Neymar kroz suze.

Od reprezentacije se oprostio kao najbolji strijelac u njezinoj povijesti. U 130 nastupa postigao je 80 golova, tri više od Peléa. Po broju utakmica za Brazil nalazi se na drugome mjestu, iza Cafua, koji je skupio 142 nastupa. Neymar je posljednji put za Brazil nastupio na Svjetskom prvenstvu 2026. godine. Brazil je u osmini finala izgubio od Norveške 2-1, a Neymar je postigao jedini gol svoje reprezentacije iz penala. Nakon ispadanja stadion MetLife u New Jerseyju napustio je u suzama, a već je tada dao naslutiti da je odigrao posljednju utakmicu u žutom dresu.

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Njegov posljednji reprezentativni ciklus obilježile su brojne ozljede, zbog kojih je dugo čekao povratak u momčad i na Svjetskom prvenstvu dobio ograničenu minutažu. Unatoč tome, oprostio se golom u posljednjoj utakmici. Neymar je više od desetljeća bio zaštitno lice brazilske reprezentacije. Za nacionalnu momčad debitirao je 2010. godine. Na reprezentativnom novu najveći uspjeh mu je osvajanje zlatne olimpijske medalje 2016. godine u Riju.