WHO: Američki CDC treba zaštiti

"Nijedna institucija nije savršena i kontinuirana poboljšanja su uvijek potrebna kako bi se osiguralo da se najnovija znanost i dokazi primjenjuju na novonastale izazove u realnom vremenu, no rad američkog CDC-a neprocjenjiv je i mora biti zaštićen", rekao je glavni direktor Tedros Adhanom Ghebreyesus u objavi na X-u. Njegovi komentari dolaze uslijed promjena vodstva u CDC-u i briga da odluke ministra zdravstva Roberta F. Kennedyja Jr.-a riskiraju zdravlje Amerikanaca.

Ghebreyesus nije podržao te zabrinutosti niti pozive da Kennedy da ostavku. Umjesto toga je istaknuo kako je ugled CDC-a kao "središta izvrsnosti" inspirirao druge zemlje da usvoje njegove najbolje prakse.

Ghebreyesus je rekao da je dugogodišnji odnos WHO-a s CDC-om osigurao da Amerikanci i ljudi diljem svijeta imaju koristi od američke znanosti "u isto vrijeme omogućavajući SAD-u pristup globalnim zdravstvenim podacima, upozorenjima, iskustvom i uputama iz drugih zemalja."

Trumpova administracija kritizirala je WHO zbog toga kako se postavio tijekom pandemije covida-19, dok je Kennedy organizaciju proglasio "umirućom". U siječnju, Trump je naredio da SAD napusti WHO.