WHO digao uzbunu zbog ebole: 'Jedan slučaj dovoljan je za širenje, nemamo cjepivo'

Bila bi pogreška podcijeniti rizik koji predstavlja epidemija ebole, rekao je u petak Reutersu regionalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) za Afriku, upozoravajući da bi samo jedan slučaj zaraze mogao proširiti virus izvan Demokratske Republike Kongo i Ugande.

"Bila bi velika pogreška kada bismo to podcijenili, a naročito sa sojem virusa bundibugyo, za koji nemamo cjepivo", kazao je Mohamed Yakub ⁠Janabi u intervjuu u sjedištu WHO-a u Ženevi.

"Stoga bih zaista htio potaknuti sve da si međusobno pomažemo. Možemo ovo dovesti pod kontrolu", poručio je.

Dodao je da je epidemija ebole u Kongu privukla relativno malo svjetske pozornosti u usporedbi s ovomjesečnim izbijanjem zaraze hantavirusom, koja je pogodila putnike na luksuznom kruzeru iz 23 zemlje, uključujući velike sile.