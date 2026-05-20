AKO IDETE NA PUT

HZJZ izdao preporuke putnicima zbog ebole u Kongu i Ugandi

Piše HINA,
Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) navodi da je ebola rijetka, ozbiljna i često smrtonosna bolest koja se prenosi izravnim kontaktom s krvlju ili drugim tjelesnim tekućinama zaraženih osoba

HZJZ je izdao u srijedu preporuke putnicima iz Demokratske Republike Kongo i Ugande zbog epidemije ebole, savjetujući im izbjegavanje kontakta s oboljelima i divljim životinjama u tim zemljma te upozorio da se u Hrvatskoj za te putnike provodi zdravstveni nadzor u trajanju od 21 dan.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) navodi da je ebola rijetka, ozbiljna i često smrtonosna bolest koja se prenosi izravnim kontaktom s krvlju ili drugim tjelesnim tekućinama zaraženih osoba, ali i kontaktom sa zaraženim divljim životinjama poput šišmiša i majmuna. Virus se ne prenosi zrakom poput gripe niti uobičajenim kontaktom na javnim mjestima.

Ovoga je mjeseca u provinciji Ituri u Demokratskoj Republici Kongo prijavljeno 482 sumnji na ebolu, uključujući 116 sumnji na smrtne ishode, među kojima i zdravstvenih radnika koji su se skrbili o oboljelima.

Među 13 analiziranih uzoraka u osam je potvrđen Bundibugyo virus, podvrsta virusa ebole za koju ne postoji cjepivo niti specifičan lijek.

U glavnom gradu Ugande Kampali potvrđena su dva slučaja ebole, a jedna zaražena osoba je umrla.

HZJZ upozorava da stvarni broj oboljelih i umrlih može biti i veći od službeno potvrđenog.

Bolest može početi naglom pojavom groznice, bolova u mišićima, slabosti, glavobolje i grlobolje, dok se u kasnijoj fazi mogu javiti povraćanje, proljev, osip, zatajenje organa i krvarenja. Inkubacija traje od dva do 21 dan.

Rizik od zaraze za putnike malen je ako nisu bili u izravnom kontaktu s oboljelima ili njihovim tjelesnim tekućinama, no preporučuje se pojačan oprez pri putovanju u pogođena područja.

Putnicima se savjetuje redovita higijena ruku, izbjegavanje kontakta s oboljelima i divljim životinjama, izbjegavanje nezaštićenih spolnih odnosa te izbjegavanje mjesta na kojima obitavaju šišmiši.

HZJZ posebno upozorava da bi se rizik za putnike mogao povećati u slučaju hospitalizacije u pogođenim područjima zbog mogućeg kontakta s infektivnim izlučevinama oboljelih od ebole.

Osobe koje se vrate iz DR Konga i Ugande, a unutar tri tjedna razviju povišenu temperaturu, proljev, povraćanje, neobjašnjiv umor ili druge ozbiljne simptome, trebaju se odmah javiti liječniku, naglašava HZJZ.

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) proglasila je zbog epidemije ebole u Kongu i Ugandi javnozdravstvenu ugrozu od međunarodnog značaja.

