WHO: 'SAD još uvijek nisu platile svoje financijske obveze'

Samo nekoliko sati nakon povratka u Bijelu kuću u siječnju 2025., predsjednik Donald Trump potpisao je uredbu kojom se SAD povlače iz WHO-a. Taj je izlazak na snazi od 22. siječnja, kaže Washington.

„Povlačenje SAD-a podliježe dvama uvjetima: prvi je obavijest koja se mora dati godinu dana unaprijed što je uvjet koji je ispunjen, a drugi je isplata zaostalih obveza“, rekao je glavni direktor WHO-a Tedros Adhanom Ghebreyesus na konferenciji za novinare u sjedištu organizacije u Ženevi.

„Stoga se nadamo da će se pridržavati, ali još nismo ništa primili“, izjavio je.

Sjedinjene Države još uvijek duguju 260 milijuna dolara (oko 220 milijuna eura) doprinosa za razdoblje 2024.-2025., prema podacima WHO-a.

Prošlog siječnja, američki ministar zdravstva Robert Kennedy Jr. i državni tajnik Marco Rubio optužili su WHO u zajedničkoj izjavi za brojne „propuste tijekom pandemije covida-19“, naglašavajući i da je ta organizacija „više puta djelovala protiv interesa Sjedinjenih Država“.

U svibnju 2025., Kennedy je optužio WHO i da je pod prevelikim utjecajem Kine, rodne ideologije i farmaceutske industrije.

O pitanju povlačenja SAD-a razgovarat će se na skupštini WHO-a koja će kao i svake godine okupiti sve države članice od 18. do 23. svibnja u Ženevi.

Sjedinjene Američke Države bile su najveći donator WHO-a.

Financijska ograničenja prisilila su WHO da revidira svoj dvogodišnji proračun za 2026.-2027. s 5,3 milijarde dolara na 4,2 milijarde dolara te da pokrene veliku reorganizaciju svog poslovanja i osoblja, s gotovo 1300 ukinutih radnih mjesta diljem svijeta.