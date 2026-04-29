Ruski i bjeloruski boksači odsad se smiju boriti ako ispune uvjet

Ruski i bjeloruski boksači moći će se natjecati kao pojedinačni neutralni sportaši, priopćio je World Boxing, pozivajući se na stav Međunarodnog olimpijskog odbora. Prema toj politici, sportaši iz dviju zemalja natjecat će se kao pojedinačni neutralni sportaši (AIN), bez nacionalnih zastava, himni, logotipa ili dresova, te će biti podvrgnuti procesu provjere.

Ovaj potez slijedi nakon odluke izvršnog odbora World Boxinga u ožujku o odobrenju zahtjeva za članstvo ruskog i bjeloruskog boksačkog saveza, čime se otvara put njihovim sportašima za velika boksačka natjecanja.

Postupak AIN primjenjivat će se na sva natjecanja u dobnim skupinama koja organiziraju World Boxing, European Boxing i međunarodne događaje koje vode nacionalni savezi, a obuhvaćat će i trenere, pomoćno osoblje i službene osobe timova. World Boxing izjavio je da je odluka odmah stupila na snagu, a njegov glavni tajnik formalno je obavijestio ruski i bjeloruski boksački savez o tome kako će se mjere provoditi.