WHO traži milijardu dolara donacija za krize diljem svijeta

Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (WHO) ove je godine potrebna milijarda dolara za saniranje zdravstvenih kriza i liječenje pothranjenosti diljem svijeta.

Organizacija je pokrenula poziv za donacije i nada se da će se uključiti i dosadašnji i novi donatori, rekao je u utorak u Ženevi Chikwe Ihekweazu, izvršni direktor Programa WHO-a za hitne zdravstvene situacije.

Ihekweazu je rekao da su najveći donatori hitne pomoći prošle godine bili Europska unija, Saudijska Arabija, Njemačka, Japan, Italija i Ujedinjeno Kraljevstvo.

Oko 250 milijuna ljudi diljem svijeta živi u humanitarnim krizama bez sigurnosti, krova nad glavom ili pristupa medicinskoj skrbi, rekao je.

Međutim, zbog smanjenja proračuna organizacija se usredotočuje samo na najpotrebitija područja, među kojima su Pojas Gaze, Bliski istok, Sudan, Ukrajina, Demokratska Republika Kongo, Haiti i Mjanmar.

WHO surađuje s drugim humanitarnim organizacijama u područjima sukoba, uključujući Liječnike bez granica.

Svjetska zdravstvena organizacija donijela 2025. godine okviran proračun od 1,5 milijardi dolara za hitne slučajeve. Međutim, Ihekweazu je rekao da je prikupljeno samo 900 milijuna dolara.

Kao rezultat toga zatvoreno je 6700 zdravstvenih centara u područjima hitne pomoći, a 53 milijuna ljudi više ne prima zdravstvenu skrb od WHO-a i njegovih partnera.