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nadmašuje kapacitete

WHO upozorava: Epidemija ebole izmiče kontroli, sustav puca pod velikim pritiskom

Piše HINA,
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WHO upozorava: Epidemija ebole izmiče kontroli, sustav puca pod velikim pritiskom
Foto: Gradel Muyisa Mumbere

Epidemija ebole u Demokratskoj Republici Kongo i Ugandi i dalje nadmašuje kapacitete za odgovor, rekao je u srijedu glavni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus

"Unatoč dobrom napretku koji smo postigli, još uvijek se suočavamo s velikim izazovima, a epidemija i dalje nadmašuje naše kapacitete za odgovor", rekao je Tedros. Dodao je da je globalni rizik od izbijanja ebole i dalje nizak, ali je pozvao na daljnje povećanje mjera za suzbijanje rijetkog soja virusa Bundibugyo.

"Praćenje kontakata je neadekvatno, kapaciteti liječenja su nedovoljni, sigurni pokopi i dalje su veliki izazov, a zdravstveni sustav je pod pritiskom", dodao je.

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Žarište epidemije ebole je u Kongu, gdje je zabilježeno 1.094 potvrđena slučaja, uključujući 277 smrtnih slučajeva. Uganda je potvrdila 20 slučajeva i dva smrtna slučaja.

Visoki dužnosnik WHO-a rekao je u utorak da je epidemija imala najveći broj potvrđenih slučajeva unutar prvog mjeseca.

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