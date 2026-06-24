WHO upozorava: Epidemija ebole izmiče kontroli, sustav puca pod velikim pritiskom

"Unatoč dobrom napretku koji smo postigli, još uvijek se suočavamo s velikim izazovima, a epidemija i dalje nadmašuje naše kapacitete za odgovor", rekao je Tedros. Dodao je da je globalni rizik od izbijanja ebole i dalje nizak, ali je pozvao na daljnje povećanje mjera za suzbijanje rijetkog soja virusa Bundibugyo.

"Praćenje kontakata je neadekvatno, kapaciteti liječenja su nedovoljni, sigurni pokopi i dalje su veliki izazov, a zdravstveni sustav je pod pritiskom", dodao je.

Žarište epidemije ebole je u Kongu, gdje je zabilježeno 1.094 potvrđena slučaja, uključujući 277 smrtnih slučajeva. Uganda je potvrdila 20 slučajeva i dva smrtna slučaja.

Visoki dužnosnik WHO-a rekao je u utorak da je epidemija imala najveći broj potvrđenih slučajeva unutar prvog mjeseca.