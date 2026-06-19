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DESECI MRTVIH

Alarm iz Afrike: Ebola se širi među zdravstvenim radnicima

Piše HINA,
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Alarm iz Afrike: Ebola se širi među zdravstvenim radnicima
Foto: Gradel Muyisa Mumbere

WHO upozorava na ozbiljnu situaciju u DR Kongu i Ugandi. Zaraženo je 75 zdravstvenih djelatnika, a 17 ih je preminulo, dok se epidemija i dalje teško kontrolira.

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) izvijestila je u petak da je 75 zdravstvenih radnika zaraženo opasnim virusom ebole u Demokratskoj Republici Kongo i Ugandi. Sedamnaest ih je umrlo, rekla je u petak novinarima u Ženevi Marie-Roseline Belizaire, predstavnica WHO-a u Buniji, glavnom gradu provincije Ituri u DR Kongu.  Belizaire je rekla da nije jasno u svim slučajevima jesu li se zarazili na poslu ili u privatnom životu. WHO ulaže napore kako bi čak i male klinike opskrbio opremom poput rukavica i zaštitne odjeće te obučio osoblje za sprječavanje širenja zaraze, rekla je.

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Od 177 klinika obuhvaćenih anketom, samo su četiri u početku imale kapacitet i opremu za pravilnu zaštitu svih svojih zaposlenika.

Izazovno je što je u ovoj epidemiji samo 10 posto zaraženih pokazivalo simptome tipične za ebolu, posebno krvarenje, rekla je Belizaire. 

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Kao rezultat toga su mnogi ljudi predugo ostajali kod kuće, vjerujući da imaju, primjerice, malariju, umjesto da se obrate specijaliziranim centrima za liječenje ebole.

To je povećalo rizik prijenosa među članovima obitelji i u malim klinikama, dodala je Belizaire.

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Rekla je da je dosad potvrđeno 896 slučajeva, uključujući 232 smrti.

Mjesec dana nakon proglašenja epidemije, situacija je i dalje ozbiljna, dodala je predstavnica WHO-a. 

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