Obavijesti

News

Komentari 0
PREKO 700 mrtvih

WHO upozorava: Epidemija ebole u Kongu mogla bi biti 4 puta veća nego što se misli

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
WHO upozorava: Epidemija ebole u Kongu mogla bi biti 4 puta veća nego što se misli
Foto: Denis Balibouse
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) u utorak je upozorila da bi razmjeri epidemije ebole u Demokratskoj Republici Kongo mogli biti dva do četiri puta veći od službenih procjena, napomenuvši ipak da se napreduje kada je posrijedi otkrivanje novih slučajeva

"Prema našim projekcijama procjenjuje se da je razmjer epidemije najmanje dva do četiri puta veći od broja evidentiranih slučajeva", rekao je novinarima Chikwe Ihekweazu, voditelj Programa za zdravstvene hitne slučajeve WHO-a, dodavši kako se sposobnost organizacije da "otkrije nove slučajeve svakim danom povećava i poboljšava". On je naglasio i da je WHO primio manje od polovice sredstava potrebnih za borbu protiv epidemije ebole u Demokratskoj Republici Kongu te je pozvao donatore da ne napuštaju zemlju u kritičnoj fazi epidemije.

Svjetska zdravstvena agencija primila je oko 40 posto od 115 milijuna dolara koliko je zatražila za eradikaciju epidemije soja bundibugye, za koji ne postoje ni dokazan način liječenja ni cjepivo. Vladini podaci upućuju na to da je zasad zaraženo najmanje 1926 ljudi, a 702 ih je umrlo od posljedica bolesti.

"Ova epidemija zahtijeva resurse koji odgovaraju razmjerima problema s ​​kojima se suočavamo. I to nije teret koji DR Kongo može sam podnijeti", rekao je Ihekweazu,.

usred epidemije Kaos u Kongu zbog ebole: Prosvjednici zapalili centar za liječenje, pacijenti pobjegli...
Kaos u Kongu zbog ebole: Prosvjednici zapalili centar za liječenje, pacijenti pobjegli...

Kazao je kako je odgovor na situaciju dosegao kritičnu točku te da su za otkrivanje i izolaciju pacijenata potrebni pojačani napori nakon što su se slučajevi ovaj tjedan proširili na dvije nove pokrajine.

"To je pomalo kao maraton. Ne možete odustati nakon prvog ili drugog kruga. Samo morate nastaviti gurati čak i kada ste umorni i iscrpljeni", naglasio je.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Uhićeni Dario Šimić i HSS-ovac Marin Mikšić: Evo kako iz zraka izgleda sporni kamp
AKCIJA USKOK-A

Uhićeni Dario Šimić i HSS-ovac Marin Mikšić: Evo kako iz zraka izgleda sporni kamp

Sumnja se da je Šimić preko Nede Livljanić, optužene i sa Zoranom Pripuzom, nezakonito dobio potrebne dozvole za kamp u Tisnom. Livljanić je već bila privedena zbog slične optužbe...
Dan D za oboljele dječake: 'Vjerujemo da će im HZZO odobriti hitno potreban lijek'
KLJUČNA ODLUKA

Dan D za oboljele dječake: 'Vjerujemo da će im HZZO odobriti hitno potreban lijek'

HZZO danas odlučuje hoće li odobriti lijek za dječake oboljele od Duchenneove mišićne distrofije. Roditelji su pozitivni i vjeruju u to da će im djeca što prije dobiti lijek
Rusi bacili bombu od tri tone na Orihiv! Šire se jezive snimke
STRAŠNO

Rusi bacili bombu od tri tone na Orihiv! Šire se jezive snimke

Riječ je o fragmentacijskoj bombi ukupne mase tri tone, od čega eksplozivno punjenje teži oko tonu i pol

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026