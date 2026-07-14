WHO upozorava: Epidemija ebole u Kongu mogla bi biti 4 puta veća nego što se misli

"Prema našim projekcijama procjenjuje se da je razmjer epidemije najmanje dva do četiri puta veći od broja evidentiranih slučajeva", rekao je novinarima Chikwe Ihekweazu, voditelj Programa za zdravstvene hitne slučajeve WHO-a, dodavši kako se sposobnost organizacije da "otkrije nove slučajeve svakim danom povećava i poboljšava". On je naglasio i da je WHO primio manje od polovice sredstava potrebnih za borbu protiv epidemije ebole u Demokratskoj Republici Kongu te je pozvao donatore da ne napuštaju zemlju u kritičnoj fazi epidemije.

Svjetska zdravstvena agencija primila je oko 40 posto od 115 milijuna dolara koliko je zatražila za eradikaciju epidemije soja bundibugye, za koji ne postoje ni dokazan način liječenja ni cjepivo. Vladini podaci upućuju na to da je zasad zaraženo najmanje 1926 ljudi, a 702 ih je umrlo od posljedica bolesti.

"Ova epidemija zahtijeva resurse koji odgovaraju razmjerima problema s ​​kojima se suočavamo. I to nije teret koji DR Kongo može sam podnijeti", rekao je Ihekweazu,.

Kazao je kako je odgovor na situaciju dosegao kritičnu točku te da su za otkrivanje i izolaciju pacijenata potrebni pojačani napori nakon što su se slučajevi ovaj tjedan proširili na dvije nove pokrajine.

"To je pomalo kao maraton. Ne možete odustati nakon prvog ili drugog kruga. Samo morate nastaviti gurati čak i kada ste umorni i iscrpljeni", naglasio je.