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usred epidemije

Kaos u Kongu zbog ebole: Prosvjednici zapalili centar za liječenje, pacijenti pobjegli...

Piše HINA,
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Kaos u Kongu zbog ebole: Prosvjednici zapalili centar za liječenje, pacijenti pobjegli...
Foto: Gradel Muyisa Mumbere
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Bijesni prosvjednici zapalili su centar za liječenje ebole u istočnom dijelu Demokratske Republike Kongo, usmrtivši jednog policajca i ozlijedivši dvije osobe, rekli su dužnosnici

Nekoliko pacijenata zaraženih ebolom, zajedno s osobama koje pokazuju simptome smrtonosnog virusa, pobjeglo je iz centra za liječenje u selu Bafwabango u provinciji Ituri, rekao je Joseph Pemamakuwe, glavni zdravstveni dužnosnik lokalnog zdravstvenog okruga, agenciji dpa.

Skupina ljutitih mladića pokušala je spriječiti sigurno pokapanje osobe za koju se sumnjalo da je bila zaražena ebolom, unatoč tome što je obitelj već dala pristanak, komentirao je Pemamakuwe.

"Sve je spaljeno", rekao je Pemamakuwe. "Operacije još nisu nastavljene jer osoblje još uvijek strahuje za svoju sigurnost."

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Virus ebole nastavlja se širiti diljem istočnog Konga dok nepovjerenje lokalnih zajednica otežava napore u suzbijanju epidemije. Zdravstveni radnici bili su napadnuti zahvaljujući strahu, glasinama i praznovjerju koji okružuju bolest.

Tradicionalne prakse pokapanja, koje uključuju bliski kontakt s preminulim, ostaju glavni izvor prijenosa bolesti.

Od travnja je u ovoj epidemiji umrlo najmanje 399 osoba, prema najnovijim službenim podacima. Vlasti su laboratorijskim testiranjem potvrdile 1 333 slučaja.

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Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) smatra da je stvarni broj zaraženih vjerojatno znatno veći jer epidemija nekoliko tjedana nije bila otkrivena.

Dvadeset slučajeva potvrđeno je i u susjednoj Ugandi.

Ebola je iznimno smrtonosna bolest koja se prenosi izravnim kontaktom sa zaraženim osobama i njihovim tjelesnim tekućinama.

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