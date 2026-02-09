Obavijesti

William i Kate o slučaju Epstein: 'Duboko smo zabrinuti svime...'

Foto: PHIL NOBLE

Iako je ovo prva javna izjava, izvori bliski palači već dugo tvrde kako je upravo princ William bio ključna figura koja je zagovarala najoštriji pristup prema osramoćenom stricu

Princ i princeza od Walesa po prvi su se put oglasili o skandalu Jeffreyja Epsteina koji je duboko potresao britansku monarhiju, a u čijem je središtu Williamov stric, princ Andrew. Kensingtonska palača objavila je kako je kraljevski par "duboko zabrinut" zbog stalnih otkrića te da su njihove misli usmjerene isključivo na žrtve, prenosi AP.

Izjava je stigla u vrlo osjetljivom trenutku, neposredno prije nego što je princ William otputovao na trodnevni službeni posjet Saudijskoj Arabiji, što se smatra jednim od njegovih najvećih diplomatskih ispita do sada. Postojala je jasna namjera da se njihov stav definira kako skandal ne bi zasjenio državničke poslove koji su od velike važnosti za Ujedinjeno Kraljevstvo.

- Mogu potvrditi da su princ i princeza duboko zabrinuti zbog stalnih otkrića. Njihove misli ostaju usredotočene na žrtve - poručio je glasnogovornik Kensingtonske palače.

Iako je ovo prva javna izjava, izvori bliski palači već dugo tvrde kako je upravo princ William bio ključna figura koja je zagovarala najoštriji pristup prema osramoćenom stricu. Navodno je on izvršio presudan utjecaj na svog oca, kralja Charlesa III., da princu Andrewu oduzme sve vojne počasti i kraljevske titule. Opisuju ga kao "mnogo nemilosrdnijeg" od kralja po tom pitanju, jer Andrewa smatra izravnom prijetnjom za budućnost i opstanak same monarhije.

Pritisak na kraljevsku obitelj ponovno je eskalirao nakon što su američke vlasti objavile milijune dokumenata povezanih s Epsteinovom mrežom. Novi dokazi uključuju tvrdnje da je Andrewu poslana još jedna žena radi seksualnog odnosa, kao i optužbe da je dijelio povjerljiva trgovinska izvješća.

Andrew, koji je danas poznat samo kao Andrew Mountbatten-Windsor, od prošle je godine lišen svih titula i preseljen je iz svoje rezidencije Royal Lodge na imanje Sandringham. Iako on i dalje poriče sve optužbe, raste pritisak da svjedoči pred američkim istražiteljima.

