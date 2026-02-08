Obavijesti

News

Komentari 0
KRIZA VLASTI

Skandal oko Epsteina, ostavku dao Starmerov šef kabineta: 'Mandelson je bio pogreška'

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Skandal oko Epsteina, ostavku dao Starmerov šef kabineta: 'Mandelson je bio pogreška'
Foto: Chris J Ratcliffe

Starmer se suočava s najtežom krizom u 18 mjeseci na vlasti zbog odluke da pošalje Mandelsona u Washington 2024. godine, nakon što su dosjei otkrili razmjere odnosa Mandelsona s pokojnim seksualnim prijestupnikom Jeffreyjem Epsteinom.

Admiral

Morgan McSweeney, šef kabineta britanskog premijera Keira Starmera, podnio je ostavku u nedjelju, dok raste pritisak na Starmera zbog imenovanja Petera Mandelsona veleposlanikom u Sjedinjenim Državama.

Starmer se suočava s najtežom krizom u 18 mjeseci na vlasti zbog odluke da pošalje Mandelsona u Washington 2024. godine, nakon što su dosjei otkrili razmjere odnosa Mandelsona s pokojnim seksualnim prijestupnikom Jeffreyjem Epsteinom.

IZRAZIO ŽALJENJE Starmer priznao pogrešku: Imenovao veleposlanika koji je lagao o vezama s Epsteinom
Starmer priznao pogrešku: Imenovao veleposlanika koji je lagao o vezama s Epsteinom

Odlazak 48-godišnjeg McSweeneyja, političkog stratega koji je bio ključan za Starmerovo preuzimanje vlasti, dovodi u pitanje budući smjer vlade, manje od dvije godine nakon što je Laburistička stranka osvojila jednu od najvećih parlamentarnih većina u modernoj britanskoj povijesti.

Pošto ankete pokazuju da je Starmer već izrazito nepopularan među biračima, neki u njegovoj vlastitoj stranci otvoreno dovode u pitanje njegovu prosudbu i budućnost. Ostaje za vidjeti hoće li McSweeneyjev odlazak biti dovoljan potez za ušutkavanje kritičara.

Imenovanje Mandelsona "pogreška" 

NA DVIJE ADRESE Pretražuju stanove bivšeg britanskog premijera zbog veza s pedofilom Epsteinom...
Pretražuju stanove bivšeg britanskog premijera zbog veza s pedofilom Epsteinom...

McSweeney je rekao da je donio ispravnu odluku kad je podnio ostvaku jer je on preporučio Starmeru da imenuje Mandelsona.

"Odluka o imenovanju Petera Mandelsona bila je pogrešna. Nanio je štetu našoj stranki, našoj zemlji i povjerenju u samu politiku", rekao je McSweeney.

"Kad su me pitali, savjetovao sam premijeru da izvrši to imenovanje i preuzimam punu odgovornost za taj savjet", dodao je. 

Starmer je prošli tjedan proveo braneći McSweeneyja, što bi moglo potaknuti nova pitanja o njegovoj vlastitoj prosudbi. Britanski premijer je u nedjelju priopćio da mu je "bila čast" raditi s McSweeneyjem.

Novi dokazi o Mandelsonovom odnosu s Epsteinom izašli su na vidjelo prije nekoliko dana. Novi dokumenti otvorili su staru ranu Starmeru i laburistima te pokrenuli policijsku istragu o Mandelsonovom navodnom nedoličnom ponašanju u javnoj službi. Dosjei sugeriraju da je bivši veleposlanik 2009. i 2010. godine prosljeđivao Epsteinu povjerljive vladine dokumente.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Roditelji donirali organe svoje kćeri: 'Dorino srce u nekome kuca. Spasila je pet života'
TRAGEDIJA U ZAGREBU

Roditelji donirali organe svoje kćeri: 'Dorino srce u nekome kuca. Spasila je pet života'

Dora Lukić (17) preminula je nakon prometne nesreće. Roditelji su donirali njene organe. ‘Ona bi to htjela,’ rekao nam je shrvani otac Daniel
FOTO Krš i lom na zelenom valu u Zagrebu! Razbijen Porsche Carrera 911 od 200.000 eura
NALETIO NA PARKIRANE AUTE

FOTO Krš i lom na zelenom valu u Zagrebu! Razbijen Porsche Carrera 911 od 200.000 eura

Auto je, kako su nam rekli iz policije, naletio na parkirana vozila. U prometnoj nesreći nema ozlijeđenih ljudi. Očevid je u tijeku
Ovo je nečlan HDZ-a Zdravko Mamić na skupu HDZ-a
POLITIKA

Ovo je nečlan HDZ-a Zdravko Mamić na skupu HDZ-a

Ponosan sam da je takva žena predsjednica. Ja sam kleknuo i rekao: predsjednice, boginjo moja. Što tu ima loše, to sam ja, to sam cijeli život, govorio je Mamić

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026