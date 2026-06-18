Wizz Air prijeti odlaskom iz Srbije: Karte će poskupjeti i 10 puta, ugrožena radna mjesta...

Gašenje baze mađarske niskotarifne aviokompanije Wizz Air u Srbiji ugrozilo bi tisuće radnih mjesta u toj zemlji, a karte za letove koštale bi i pet do 10 puta više, izjavio je u četvrtak šef korporativnih komunikacija Wizz Aira Andras Rado, naglasivši da su se u nizu žalbi obratili i Europskoj komisiji. Wizz Air je u sporu s Direktoratom civilnog vazduhoplovstva Srbije zbog izmjena propisa kojima se ograničava rad te avio-kompanije. Nakon novih pravila koja bi mogla dovesti do gašenja baze Wizz Aira, taj niskotarifni zrakoplovni prijevoznik podnio je žalbe.

"U studenom trebamo zatvoriti bazu, a mi to ne želimo", rekao je danas Rado novinarima u Beogradu, nakon što je Direktorat u ožujku usvojio izmjene koje su otvorile pitanje budućnosti beogtradske baze te kompanije. Rado je naglasio da Wizz Air posluje u Srbiji već 16 godina i da poduzima "sve pravna sredstva" na međunarodnoj razini, u tijelima Europske unije i u Srbiji - kako bi zadržao svoju bazu u kojoj su četiri zrakoplova i posade.

"Razmatramo i druge mogućnosti da osiguramo nastavak poslovanja. Obratili smo se i Europskoj komisiji, oni su sada uključeni u razgovore", rekao je Rado, naglasivši da rješenje treba naći "čim prije".

U Srbiji, dodao je, postoji 200 izravno zaposlenih u Wizz Airu, ali i još tisuće u ugostiteljstvu i pratećim uslugama, koje se vežu uz poslovanje baze te kompanije u Beogradu. "To su građani Srbije i cilj je da i oni zadrže svoj posao u svojoj zemlji", rekao je Rado.

Među posljedicama koje bi uslijedile naveo je i smanjenje broja letova i ruta koje drži Wizz Air kao izravnu štetu građanima Srbije koji putuju. Kompanija Wizz Air mjere srbijanskih zrakoplovnih vlasti vidi kao diskriminatorne i suprotne međunarodnim i europskim obvezama Srbije.

Mađarska kompanija otvorila je svoju bazu u Srbiji prije 15 godina, a od 2010. godine prevezla je više od 14 milijuna putnika i izgradila široku mrežu izravnih letova između Srbije i velikih europskih gradova - 29 ruta prema 26 gradova u 10 zemalja.

Zaposlenici u beogradskoj bazi kompanije Wizz Air pojavili su se danas na konferenciji za novinare u službenim odorama, s transparentima na kojima su navdene sadašnje desinacije, uz poruku: "Beograd zaslužuje izbor", izvjestila je agencija FoNet.