Amerika produžila rok MOL-u za kupnju ruskog udjela u NIS-u

Ured za kontrolu inozemne imovine američkog ministarstva financija (OFAC) produžio je u srijedu mađarskom MOL-u rok za dogovor o kupnji ruskog udjela u Naftnoj industriji Srbije (NIS) do 1. srpnja, nakon što je prethodni rok istekao 16. lipnja, javila je Radio-televizija Srbije pozivajući se MOL. Prema objavi MOL-a na mrežnoj stranici Budimpeštanske burze ta kompanija je, kako se navodi, dobila "službenu dozvolu OFAC-a za nastavak pregovora o kupnji većinskog udjela u NIS-u do 1. srpnja". OFAC je u utorak i NIS-u produžio operativnu licencu za rad do 1. srpnja, što će i Jadranskom naftovodu omogućiti nesmetanu opskrbu NIS-ove rafinerije u Pančevu sirovom naftom. Istodobno, srbijanska vlada potpisala je istog dana dioničarski ugovor s mađarskim MOL-om o budućem upravljanju NIS-om. Taj ugovor će, pod uvjetom da MOL uspješno otkupi udio Gazpromnjefta u NIS-u od 56,15 posto, omogućiti mađarskoj kompaniji da postane većinski vlasnik NIS-a.

Ugovor će stupiti na snagu ako MOL i Gazpromnjeft u ostavljenom roku postignu dogovor i to odobri američki OFAC.

Ugovorom je predviđeno i da Srbija kupi dodatnih pet posto dionica u NIS-u, uz zajamčen rad pančevačke rafinerije od najmanje 10 godina, u kapacitetu u kojem je radila četiri godine prije uvođenja američkih sankcija početkom 2025. godine.

Srbijanska vlada trenutno posjeduje 29,9 posto NIS-a.

Službeni Beograd, zbog bliskih veza s Moskvom, nije u razdoblju od uvođenja američkih sankcija ruskom sektoru, iskoristio ugovorno pravo prvokupa dionica NIS-a.