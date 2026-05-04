SVI NA VELESAJAM

WorldSkills Croatia 2026: Veliko finale za strukovnjake, tri dana uzbudljivih natjecanja

Piše Ana Dasović,
Foto: Goran Stanzl/Pixsell

Najbolji učenici strukovnih škola natjecat će se u 44 discipline, od ugostiteljstva do robotike. Ulaz na sve programe je besplatan, u Zagreb dolaze i tisuće osnovaca iz cijele Hrvatske

Više od 350 učenika, koji se natječu u 44 discipline, više od 100 strukovnih škola uključenih u natjecanje, tisuće osnovaca koji će u sljedeća tri dana stići iz cijele Hrvatske - to je ovogodišnji World Skills Croatia 2026., koji će se od utorka do četvrtka, 5. svibnja do 7. svibnja, odvijati u WorldSkills Croatia Areni (paviljon 8A) na Zagrebačkom velesajmu.

Državno natjecanje najboljih učenika strukovnih škola postalo je jedno od najznačajnijih školskih događaja, a vještine koje učenici pokazuju u slastičarstvu, ugostiteljstvu, zdravstvu, frizerstvu, automehatronici... zadivljujući su.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Poslodavci partneri

- I ove godine imamo goste iz drugih zemalja koji su dio natjecanja, ali izvan konkurencije. Moram reći da mnogi od njih dolaze učiti od nas. Mi smo jedina zemlja u ovom sustavu natjecanja koja je uspjela napraviti suradnju sa školama pa su razne strukovne škole domaćini na nižim razinama natjecanja te pomažu i u organizaciji - kaže nam Mile Živčić, ravnatelj Agencije za strukovno i cjeloživotno obrazovanje.

Živčić je posebno ponosan što su im partneri i više od 40 poslodavaca. U Hrvatskoj, oko 70 posto srednjoškolskog obrazovanja je strukovno. Od ove godine započela je velika reforma strukovnih škola novim kurikulima i modularnom nastavom.

Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

'Učenici zadovoljni modularnom nastavom'

- Prema našim povratnim informacijama iz škola, učenicima se jako sviđa to što umjesto šest-sedam predmeta na dan imaju najviše tri modula u danu. Sviđa im se i veća dinamika rada, veća povezanost teorijskih i praktičnih znanja te projektna nastava - kaže Živčić.

Svi koji se nađu na Velesajmu u sljedeća tri dana, moći će vidjeti inovacije nastale u školskim radionicama, od zelenih tehnologija i pametnih vrtova do recikliranja plastike, robotike, CNC obrade i kreativnih projekata. Škole će se predstavljati kroz predavanja i demonstracije, poput simulacijskog učenja hitnih medicinskih postupaka, do primjene dronova i besposadnih sustava uz demonstracijske letove MUP-a. Ulaz na natjecanje i sva predavanja je slobodan.

