WSJ Hrvatsku nazvao 'ljetnim Ischglom', turisti im sve rekli: Sve je bilo kao i prije pandemije

Hrvatska je, piše WSJ, početkom ljeta odlučila otvoriti granice. Turisti su se zarazili na ljetovanju i virus prenijeli u svoje države. Usporedili su nas s austrijskim skijalištem u Ischglu koji je bio žarište korone

<p><a href="https://www.wsj.com/articles/tourists-in-croatia-help-feed-covid-19-surge-across-europe-11600684208" target="_blank">The Wall Street Journal</a> objavio je tekst o Hrvatskoj u kojem se navodi da je Hrvatska postala primjer kako turistička sezona može pokrenuti drugi val zaraza korona virusa koji je zahvatio veći dio Europe. </p><p>Hrvatska je, piše WSJ, početkom ljeta odlučila otvoriti granice za turističku sezonu. Turisti su se zarazili na ljetovanju i virus prenijeli u svoje matične države</p><p>WSJ isto tako piše da su putovanja na tradicionalna turistička odredišta, među kojima je i Hrvatska, povećala broj infekcija diljem Europe. </p><p>Navode i da je Hrvatska nakon karantene dopustila klubovima i restoranima diljem obale da se otvore, a sam Jadran je bio primamljiv, kako pišu, što za njemačke studente, a što za Jay-zja i Beyonce. </p><p>Pišu i da je Hrvatska svojom klimom, jadranskom obalom, pitoresknim gradovima i prihvatljivim cijenama smještaja cjelogodišnji magnet za turiste iz zapadne i istočne Europe.</p><h2>Talijanska turistkinja: Ljudi se nisu pridržavali distance i nošenja maski u Hrvatskoj</h2><p>Mareja Tejero, 34-godišnjakinja iz talijanske Parme koja je tijekom kolovoza putovala jadranskom obalom, te obišla Hvar, Split i Dubrovnik, ispričala je za WSJ kako su barovi bili krcati ljudima te da se ljudi nisu pridržavali fizičkog distanciranja i nošenje maske.</p><p>- Ljudi bi nam ljubazno rekli da ne trebamo nositi maske u njihovim barovima ili trgovinama - kazala je Tejero.</p><p>U tekstu se navodi i da su europske vlade, koje su htjele nadoknaditi ekonomski i politički zastoj u funkcioniranju država zbog karantene tijekom proljeća, otvorile unutarnje granice Europske unije u lipnju što je potaknulo mnoge na putovanja. </p><p>WSJ piše da zdravstveni autoriteti iz drugih zemalja tvrde da je to razlog porasta broja zaraženih, pogotovo među mlađim putnicima koji su virus donijeli doma zbog čega je Europa otišla korak unazad nakon borbe protiv prvog vala korone u ožujku i travnju.</p><p>Navode i da je i sama lokacija Hrvatske bila velika prednost jer turisti mogu doći automobilom, zbog čega su se u kolovozu stvarale gužve na hrvatskim granicama, te se navodi i da je u Hrvatsku do kraja srpnja ušlo 2,5 milijuna posjetitelja, 40 do 50 posto manje nego prošle godine. </p><p>Hrvatsku se uspoređuje i sa Španjolskom koja bilježi 75 posto turista manje, Portugalom koji bilježi 83 posto turista manje i Turskom koja ima 86 posto turista manje. </p><p>WSJ nadalje navodi da su Njemačka, Austrija i Češka objavile da se njihovu građani iz Hrvatske vraćaju zaraženi u svoje zemlje. </p><p>Pišu i kako je u Hrvatskoj broj zaraženih rastao te da smo 3. rujna imali rekordan broj zaraženih u jednom danu, njih 369, a da je ukupno zabilježeno 14.279 slučajeva zaraze u populaciji od 4 milijuna ljudi. </p><h2>Uspoređuju Hrvatsku sa skijalištem u Ischglu</h2><p>Navodi se i da je situacija s Hrvatskom uvelike slična s austrijskim skijalištem u Ischglu koji je bio žarište korone iz kojeg se ona proširila diljem Europe.</p><p>U tekstu se citira i ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i član Nacionalnog stožera civilne zaštite Krunoslav Capak koji je kazao da se većina turista u Hrvatskoj zarazila u klubovima, barovima i na zabavama.</p><p>Spominje se i da su izdane preporuke za rad klubova i barova, no da one nisu obvezujuće te da su zbog toga određena mjesta funkcionirala kao da nema nikakvih restrikcija. </p><h2>Švedska turistkinja: Na Krku je sve bilo isto kao i prije pandemije</h2><p>Mirjam Hagmann, 26-godišnjakinja iz švedskog Malmöa, kazala je da je tijekom srpnja dok je ljetovala na Krku vidjela da ljudi baš i ne nose maske. </p><p>- To mi je bilo razumljivo. Bilo je vruće i nitko nije htio nositi masku. Sve je bilo kao i prije pandemije - kazala je za WSJ.</p><p>To je, kako piše WSJ citirajući znanstvenika Ivana Đikića, iznimno drugačija situacija nego tijekom zime i proljeća kada se Hrvatska uspjela obraniti od virusa zahvaljujući dobro pripremljenom zdravstvenom sustavu i dobrom reakcijom na izbijanje epidemije. </p><p>- Oprez kod ljudi je pao nakon inicijalnog uspjeha, jer su ljudi htjeli putovati i uživati u ljetu nakon karantene. Ipak, neshvatljivo je zašto je klubovima dopušten rad - kazao je Đikić. </p><h2>Njemačka turistkinja: U Hrvatskoj sam osjetila slobodu</h2><p>Antje Rothemund, Njemica koja živi u Francuskoj i redovito posjećuje Hrvatsku zbog nautičkih putovanja, kazala je za WSJ da se u Hrvatskoj, kada je došla na odmor u kolovozu, osjetila slobodu u usporedbi sa strogim mjerama kod kuće u Strasbourgu. </p><p>- Ne znam je li to bila naivnost, proračunati pokušaj privlačenja turista ili oboje, ali ljudi nisu nosili maske, nije bilo distanciranja, a stolovi u prepunim restoranima i kafićima nisu bili na razmaku. Bilo je kao i svake druge godine - kazala je 57 godišnja Antje. </p>