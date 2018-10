X-files: Zvonimir Troskot je nestao, svađa u obiteljašima?

Nakon što je Lovro Kuščević službeno objavio da referendumske inicijative nisu prikupile dovoljan broj potpisa za referendume, oglasili su se svi čelnici udruga koje su predvodile prikupljanje potpisa. Željka Markić i njezini istomišljenici najavljuju čak i ustavnu tužbu te prijete žestokim protuudarom, no Zvonimira Troskota nema nigdje!

U tako presudnom trenutku bilo bi očekivano da se oglasi i on, no ni u četvrtak ujutro nismo uspjeli doći do njega jer se nije javljao na telefon niti odgovorio na SMS. Mladom i ambicioznom Troskotu sudbina je, uz malu pomoć čelnih obiteljaša, dodijelila ulogu čovjeka koji će agitirati za novi izborni zakon kojim bi se reducirala prava nacionalnih manjina, no stvar nije uspjela.

Čini se da je osim ovoga fijaska među obiteljašima došlo i do ideoloških sukoba, jer su jedni za transformaciju u političku stranku, dok drugi žele ostati civilna, nevladina inicijativa. Dio udruga, naime, želi pretvaranje u stranku i izlazak na izbore, navodno s Mostom i strankom Esih i Hasanbegovića.