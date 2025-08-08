Xi: Zadovoljan sam što Rusija poboljšava odnose s SAD-om

Kineski predsjednik Xi Jinping rekao je u petak u telefonskom razgovorurusk om kolegi Vladimiru Putinu da je Peking zadovoljan što vidi kako Moskva i Washington rade na poboljšanju svojih odnosa, izvijestili su državni mediji.

"Kina je zadovoljna što vidi da Rusija i Sjedinjene Države održavaju kontakt, poboljšavaju odnose i promiču političko rješenje ukrajinske krize", rekao je Xi Jinping ruskom kolegi, prema državnoj novinskoj agenciji Xinhui.

Kineski predsjednik "naglasio je da složena pitanja nemaju jednostavna rješenja" i dodao da će "Kina uvijek podržavati... mir i promicanje razgovora", izvijestila je i državna televizija CCTV.

Očekuje se da će Vladimir Putin i američki predsjednik Donald Trump održati razgovore s ciljem okončanja rata u Ukrajini.

Obje strane potvrdile su da su pripreme za sastanak na vrhu u tijeku i dale naslutiti da bi se sastanak mogao održati sljedeći tjedan. Datum i mjesto sastanka još nisu određeni.

Ruski predsjednik izvijestio je kineskog kolegu o "statusu nedavnih kontakata i komunikacije" između Sjedinjenih Država i Rusije, kao i o situaciji u Ukrajini, prema istom izvoru.

Razgovor dvojice čelnika u petak održao se na zahtjev ruskog predsjednika, izvijestio je CCTV.