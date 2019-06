Yoko Ono iz Belice: Živi zid će dobiti milijune, a ona će vladati

Bio sam fasciniran kad sam je vidio uživo. Bila je lijepa. Svidio mi se njezin pogled, kosa, shvatio sam da je Vladimira posebnija od drugih žena... Tim je riječima Ivan Vilibor Sinčić opisao prvi, nezaboravni susret s djevojkom koja će mu promijeniti život.

Hrvatska Yoko Ono i DSZ

- Razmijenili smo 20.000 poruka na Facebooku. Bila mi je prva djevojka, bio sam sretan što sam odmah našao onu pravu - nastavio se ispovijedati Gloriji.

Vladimira Palfi nije bila prva djevojka živozidaškom Casanovi Ivanu Pernaru, ali i on je u njoj vidio boginju. Dok je Sinčić bio ushićen ljepotom, Pernara su oduševili čvrstina i liderski kapacitet.

- Zna udariti na neprijatelja na način na koji se ja ne usudim, udara direktno - rekao je Pernar u danima sloge.

- Palfi udara na najprizemnijoj razini, za razliku od mene koji znam priču ‘zamaskirati’ i pokušavam ne udarati osobno. Često govorim slikovito kako bih ljude indirektno naveo na zaključak, a ona saspe sve u lice. Ima tu ‘seljačku crtu’ koju ja nemam - rekao je Pernar.

Sad je ta žena sa “seljačkom crtom” razbucala Živi zid, skupinu čiji su se članovi zaklinjali da su snažniji od svih iskušenja, borci za suverenu Hrvatsku, protivnici Europske unije, NATO-a, fotelja i foteljaša.

A onda ih je jedna jedina fotelja - ona u Bruxellesu - razbucala.

- Protivnica sam Europske unije sve dok ista vrši fiskalni i monetarni teror nad našom zemljom. Nećemo odustati sve dok se ne oslobodimo dužničkih okova - tvrdila je svojedobno Palfi.

Foto: Kristina Stedul-Fabac/PIXSELL

Fiskalni teror poprimio je, ipak, prihvatljiv oblik. U džep njezina muža svakog će mjeseca sjesti 6000 eura plaće. Na taj je novac računao i Branimir Bunjac, čovjek koji ima nekoliko kredita, no stranka se nije mogla dogovoriti tko ide u Bruxelles.

Sad će se stvari po prilici raspetljati ovako: Bunjac odlazi iz Živog zida s Pernarom, ali mandat u Saboru ne pripada njemu nego Vladimiri Palfi, koja će morati odlučiti - ili ulazi u Sabor ili na svome mjestu ostavlja protivnika Bunjca koji je rekao: “Vladimira Palfi je za mene umrla”.

Ode li u Sabor, Palfi će imati 15.000 kuna plaće, a njezin suprug Ivan Vilibor Sinčić oko 50.000 kuna, pa će sa 65 tisuća kuna naglo ući u najuži krug Hrvata s najvećim primanjima.

A oboje ih je u taj krug lansirala politika - ne znanje, ne stručnost, ne rad, ne marljivost...

Osigurani za cijeli život

Zastupnik u EU parlamentu ima 8500 eura bruto plaće mjesečno, ali to nipošto nije sve. On ima pravo na mjesečne troškove ureda od 25.000 eura te angažman od četiri do pet asistenata u Bruxellesu i dva ili tri u Hrvatskoj.

Zastupnik u pet godina mandata dobije 510.000 eura bruto (od čega treba odbiti belgijski, a potom i hrvatski porez), dok za ured u pet godina dobije 1,5 milijuna eura.

Na plaću može dodati dnevnice od 350 eura. Na kraju mandata europarlamentarac sklon štednji može ušparati oko 300.000 eura.

Nakon isteka mandata zastupnici još dvije godine primaju visoku mjesečnu naknadu. Ukratko - tko jednom ode u Bruxelles, osigurao se za cijeli život. I ta je računica dovela do sloma Živog zida. Stranka se pokazala kao, kako bi rekao Žarko Puhovski, OPG - obiteljsko političko gospodarstvo.

“Zar su mislili da će Palfi toliki novac tek tako dati Lukaniću ili Bunjcu. Ako jesu, onda su veliki naivci ili nisu vidjeli što se zbiva, a nije trebala velika pamet za to”, rekao nam je otpadnik iz stranke.

On tvrdi kako je Palfi cijelo vrijeme bila mozak operacije u kojoj su svi drugi bili marionete, premda je trojac na prvi pogled djelovao skladno i ravnopravno, oko čega su se jako trudili. Palfi za mladosti nije obećavala.

“Gimnazija nije bila za nju”, rekla je za Globus jedna njezina bivša prijateljica iz djetinjstva.

“Nije znala na karti pokazati ni gdje je Hrvatska”, rekla je dodajući kako je u drugom razredu na kraju godine imala “četiri zaključene jedinice i gomilu izostanaka” pa se “morala prebaciti u građevinsku školu”.

Ivan Pernar ju je upoznao 2011., dok je još živjela u Belici. Pernar je živio još skromnije. Medicinski brat, životario je od prvoga do prvoga, dok nije, kao i mnogi naši sugrađani, otkrio politiku. A sad su se razišli.

Pernar će preuzeti brojne članove

Živi zid je zazirao od medija, a sve svoje najvažnije poruke su objavljivali na Facebooku. Na njemu su skupljali pratitelje i stvorili pravu stranačku vojsku na društvenim mrežama.

Vodeći ljudi Živog zida bili su među najpopularnijim političarima u Hrvatskoj. Prema statistikama njihova Facebooka, jasno je da Živi zid rapidno gubi potporu, a još više njegov čelnik Ivan Vilibor Sinčić.

Ivanu Pernaru i Branimiru Bunjcu, koji su u četvrtak napustili stranku, popularnost raste.

Otkako je u utorak kasno popodne počeo raskol u Živom zidu, Ivan Vilibor Sinčić masovno gubi popularnost. U ponedjeljak je imao 95.402 obožavatelja, a u srijedu poslijepodne 93.997. Samo u srijedu ga je prestao pratiti 1241 sljedbenik. Sinčić je tako u prosjeku svaki sat izgubio 58 sljedbenika ili skoro jednoga po minuti! Živi zid je razočarao dio njihovih birača.

Već kad je počela svađa u utorak popodne, od njih je odustalo 167 pratitelja, a jučer ih je prestalo pratiti dodatnih 662 obožavatelja. Ivan Pernar, koji ima 275.832 pratitelja i koji je odlučio izaći iz stranke, povećao je za 200 broj svojih pratitelja samo jučer. Za razliku od bivše stranke i Sinčića, on ima uzlazni trend.

Isto vrijedi i za Branimira Bunjca. Vidljivo je da je od početka sukoba, otkako je označen kao remetilački faktor, njemu narasla popularnost. Dobio je 500-tinjak novih pratitelja u samo jednom danu. Bunjac je saborski zastupnik i Ivan Sinčić ga je odlučio suspendirati pod optužbom da želi ići u Europski parlament iako je dogovor bio drugačiji.

Vladimira Palfi, potpredsjednica Živog zida i supruga Ivana Sinčića, koju su za samovolju, vođenje stranke iz sjene i autoritarnost optužili i Bunjac i Pernar, nije toliko aktivna na svojoj stranici i podaci nam nisu dostupni.

Međutim, Palfi dobiva hrpe iznimno negativnih komentara od svojih prijatelja na Facebook profilu.

Ispod njezine fotografije su uvrede razne vrste koje nije ni pristojno prenositi. Ali neke od poruka su: “Odlazi iz politike”, “Čestitam na uništenju stranke”, “Daj ostavku”...

No kako god bilo, Palfi i Sinčić osigurali su se za cijeli život, a ostatku kako bude.

Velike riječi povukle su se pred velikom lovom.