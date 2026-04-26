Policija je dojavu zaprimila oko 19 sati te je odmah započela s postupanjem
Z centar evakuiran zbog dojave o bombi: 'Ljudi su odvedeni iz kina, rečeno im je da se udalje'
Zagrebački Z centar evakuiran je u subotu oko 19 sati zbog dojave o bombi.
- Cijeli centar je evakuiran, ljudi su usred filma u kinu odvedeni iz dvorana i rečeno im je da se udalje od centra - javlja nam naš čitatelj.
Iz PU zagrebačke potvrdili su nam kako su zaprimili dojavu, no nakon postupanja utvrđeno je kako je u pitanju bila lažna dojava.