Z centar evakuiran zbog dojave o bombi: 'Ljudi su odvedeni iz kina, rečeno im je da se udalje'

Zagrebački Z centar evakuiran je u subotu oko 19 sati zbog dojave o bombi.

Zagreb: Z centar evakuiran zbog dojave o bombi | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

- Cijeli centar je evakuiran, ljudi su usred filma u kinu odvedeni iz dvorana i rečeno im je da se udalje od centra - javlja nam naš čitatelj.

Iz PU zagrebačke potvrdili su nam kako su zaprimili dojavu, no nakon postupanja utvrđeno je kako je u pitanju bila lažna dojava.