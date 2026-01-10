Obavijesti

Z1 je ukinuo TV emisiju Bujica

Emitiranje televizijske emisije Bujica službeno se obustavlja na Z1 televiziji. Ova odluka donesena je zbog nepovoljnih financijskih okolnosti, kažu s te televizije.

Z1 televizija obavijestila je  da se nakon višegodišnje suradnje, emitiranje televizijske emisije Bujica službeno obustavlja na njihovoj televiziji.

- Ova odluka donesena je zbog nepovoljnih financijskih okolnosti, koje su u značajnoj mjeri povezane i s emitiranjem emisije Bujica u programu televizije. Pravni pritisak, uzrokovan nizom sudskih tužbi povezanih s emitiranjem navedene emisije, rezultirao je visokim troškovima, dok je istodobno u tijeku još nekoliko neizvjesnih sudskih postupaka koji mogu dodatno financijski opteretiti rad televizije - napisali su u priopćenju. Dodali su da je uz to, Z1 televiziji na razdoblje od 24 mjeseca onemogućeno sudjelovanje na javnim natječajima Agencije za elektroničke medije (AEM), što je također posljedica emitiranja emisije Bujica.

- Time je televizija ostala bez značajnog dijela prihoda koji bi, u redovnim okolnostima, ostvarila. Sve navedeno dodatno je otežalo ionako ozbiljnu financijsku situaciju televizije. Stoga su, unatoč velikom trudu cijelog tima i potpori vjerne publike, ekonomski i drugi uvjeti onemogućili daljnju realizaciju ovog projekta. Ovim putem zahvaljujemo svim gledateljima na dugogodišnjoj vjernosti, kao i partnerima koji su nas tijekom godina podržavali - kažu sa Z1.

Posebnu zahvalu uputili su cjelokupnoj kreativnoj i tehničkoj ekipi koja je u taj projekt uložila svoj trud i profesionalnost, a redakciji Bujice žele poslovni uspjeh i visoku gledanost na drugim medijskim platformama.

