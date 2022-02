Nalazim se u Ivano-Frankivsku u zapadnom dijelu Ukrajine i u četvrtak oko 5 sati su pet kilometara od mene bombardirali aerodrom. Gledam kroz prozor dim kako gori, ljudi u panici bježe s torbama, ispričao je Hrvat Denis odmah nakon početka ruske invazije na Ukrajinu.

- Ovdje je velika panika, svi na cestama trče i bježe. Neki sa sobom imaju dvije ili tri torbe i trče. Benzinske su pretrpane jer svi tankaju aute. Svi bježe iz gradova - kaže nam Denis koji sve to gleda kroz prozor.

- Moram danas odlučiti što ću, ostati ili bježati. Ako je samo trenutačno, onda ostajem, no ako će se nastaviti, moram se brzo spakirati i bježati - odgovorio je. Dodao je kako je cijeli grad blokiran, javni prijevoz je stao, brojni kafići, restorani i obrti ostali su zatvoreni.

'Ljudi su u panici'

- Velika je panika, ljudi se boje i bježe. Netko preko granice, netko u sela - rekao je. Na pitanje o naknadnim napadima, kaže da nakon jutrošnjih raketnih udara više nije bilo novih udara.

- Eksplozije raketa i bombi probudile su mene i obitelj u Kijevu. Nismo ni znali da se radi o napadu Rusa, no sve se počelo odvijati velikom brzinom. Gradom odjekuju sirene, ljudi su dezorijentirani. Uspjeli su izazvati paniku - rekla nam je Anastazija koja živi i radi u ukrajinskom glavnom gradu Kijevu.

Iz grada se tijekom četvrtka ujutro doslovno nigdje nije moglo jer je nastao kaos na cestama. Brojni građani pokušali su napustiti grad, što je izazvalo prometni kolaps, a gradonačelnik Kijeva, Vitalij Kličko, ubrzo je uveo policijski sat. Vlasti su pokušale smiriti situaciju izjavama kako vojska drži stanje pod kontrolom.

Naime, u četvrtak nešto prije 4 sata ujutro ruski predsjednik Vladimir Putin u izvanrednom televizijskom obraćanju objavio je početak napada na Ukrajinu. Termin koji je koristio je “specijalna vojna operacija” koju provodi da “zaštiti narod Donbasa koji osam godina trpi poniženja”. Cilj operacije, kako je rekao, je “demilitarizacija Ukrajine” jer je širenje NATO-a na Ukrajinu “neprihvatljivo”. Od ukrajinskih vojnika je zatražio da polože oružje i vrate se kućama.

Ipak, brojna granatiranja i bombardiranja vojnih ciljeva i zračnih luka diljem Ukrajine otkrila su prave ciljeve ruske vojske za zauzimanjem cijele države. Velike borbe trajale su cijeli četvrtak na aerodromu Antonov u mjestu Hostomel pored Kijeva.

- Niz helikoptera napao je zračnu luku, gdje od jutra padaju bombe. I dalje nam helikopteri doslovno lete nad glavama. Nisam uspjela pobjeći, ostala sam u kući sa psom i mačkom. Čujemo kako Kijevom odjekuju sirene za zračnu opasnost - rekla nam je Oksana koja živi blizu aerodroma. Ukrajinske snage ondje su granatirale najmanje 34 ruske letjelice koje su dovele dio vojnika. Ukrajinci su se povukli te su tijekom dana granatirali položaje koje su donedavno držali.

Iako se činilo kako su Rusi invaziju počeli s područja okupiranog Krima i dvije istočne separatističke pokrajine Luhansk i Donjeck, veliki dio snaga ušao je na teritorij Ukrajine sa sjevera prema gradu Harkivu, a dio je došao i preko Bjelorusije. Vojna mehanizacija pokušavala je cijeloga dana osvojiti područje Černobila, gdje se nalaze ostaci urušene nuklearne elektrane.

Pucalo se na praktično cijeloj granici s Rusijom i u tijeku su žestoki okršaji u regijama Sumi, Herson, Odesa i na vojnom aerodromu blizu Kijeva, rekao je savjetnik ukrajinskog predsjednika. Dodao je da strahuje da bi ruski padobranci mogli izvršiti desant i upasti u glavni grad Kijev. Prema ruskim medijima, napali su i uništili više od 70 vojnih ciljeva i uništili na desetine vojnih zrakoplova.

Ruska Federalna obavještajna služba, FSB, objavila je da su ukrajinski graničari napustili sve položaje na rusko-ukrajinskoj granici, prenijela je agencija Interfax.

Glasnogovornik ruskog predsjednika Dmitrij Peskov rekao je novinarima da Moskva želi nametnuti Ukrajini “neutralan status”, demilitarizirati je i ukloniti “naciste” iz te zemlje.

- Trajanje ratne operacije odredit će se po njezinim rezultatima i njezinoj opravdanosti. O tome će odlučiti vrhovni zapovjednik oružanih snaga Vladimir Putin - rekao je jučer Peskov. Ustvrdio je da Moskva ne želi “okupirati” Ukrajinu i da je budućnost “pitanje izbora ukrajinskog naroda”.

- Teoretski gledano, Ukrajinu treba osloboditi i očistiti od nacista - rekao je glasnogovornik Kremlja koji optužuje ukrajinske vlasti za genocid stanovnika koji govore ruski. Po njegovim riječima, odluku o napadu na Ukrajinu “nalagala je briga za budućnost” Rusije koja je tjednima tražila od Zapada da obeća da Kijev nikad neće ući u NATO. Spomenuo je “neutralizaciju vojnog potencijala” Ukrajine koji je “nedavno snažno osnažen, pa i zahvaljujući djelovanju stranih zemalja”. Peskov je ujedno poručio da je Moskva spremna razgovarati s ukrajinskim čelnicima o tim zahtjevima, ako su oni “spremni za dijalog”.

Prosvjedi zbog rata

Cijeli četvrtak trajali su prosvjedi Hrvata i Ukrajinaca u Zagrebu koji su se okupili u centru grada, a potom i ispred ruske ambasade. Zaogrnuti ukrajinskim zastavama tražili su prestanak rata i prozivali Ruse za igru životima.

- Želimo živjeti u svojoj Ukrajini. Želimo svoju zemlju koju imamo. Ne trebamo i ne želimo tuđe zemlje. Molimo vas, dajte nam našu domovinu, ostavite nas na miru - riječi su to Sergeja (37). Već dvije godine u Hrvatskoj radi na gradilištu. U Kijevu su mu žena i sin (10).

- Čuo sam se s njima čim je počelo granatiranje. Odmah su me zvali. Uspjeli su se odvesti na selo, kod mojih roditelja - nastavlja. Oči mu se pune suzama. Strah ga je za obitelj, za njegove sunarodnjake i zemlju. Putinov san o staroj Ruskoj Federaciji narušio je spokojne živote koje su tamo vodili.

- Ako rat ne prestane, dovest ćemo svoje obitelji ovdje. Ako se rat pogorša, svi ćemo živjeti tu - govori Saša. Obitelji im javljaju da je u Kijevu gužva. Obitelji odlaze van, muškarci šalju žene i djecu na sigurno, a oni se ostaju boriti. - Molimo vašu pomoć. Molimo pomoć EU zajednice. Mi samo želimo živjeti u miru - govori Saša (35). Njegova žena je vozila tri sata, odvezla je sina (11) na selo.

- Na sigurnom su zasad - govori. U situaciji je u kojoj se nitko ne bi trebao naći. Otac je i suprug, udaljen od obitelji koja proživljava rat. Njegov prijatelj Petar (33) ima sina (12) i kćer (16) koji su s majkom u Kijevu.

- Samo ih želim na sigurnom - govori. Zajedno s drugim Ukrajincima u Zagrebu i Ukrajinskom zajednicom okupili su se na Trgu Francuske Republike. Od tamo, krenuli su pred ambasadu Ruske Federacije naoružani zviždaljkama, zastavama i nadom da će ih netko čuti iza sivih bedema ambasade.

- Mi smo civiliziran narod koji želi civilizirano riješiti situaciju - napominje Sergej. Saša nije toliko suzdržan.

- Nadam se da će se popraviti stvari u toj izopačenoj glavi - govori misleći na Putina. Svako malo provjeravaju telefone, čitaju vijesti. Zasad nemaju nade jer se čini da Ukrajina pada velikom brzinom.

- Mi nismo Rusija, mi smo Ukrajina - uzvikuje sitna plavokosa žena. Njihov san o suverenitetu ugrožen je od 2014. i invazije na Krim.

- Ne trebaju nama samo riječi podrške. Gdje je taj NATO? Gdje su saveznici? Zar ne vide da je Putin gori od Hitlera - pita se jedna mlađa žena. U povorci smo sreli i bivšeg hrvatskog ambasadora Đuru Vidmarovića. Došao je kao prijatelj Ukrajine.

- Nevjerojatno je da zapadni političari nisu prepoznali što je Putin. Nisu slušali što je govorio. On je zazivao denacifikaciju, odnosno zatvaranje i suđenje državotvornih političara i njima naklonjenih građana. Da bi to napravio, to su tisuće ljudi, to je otvaranje logora, to je pokolj. Kao da ne razumiju da je ovim srušio europski poredak. Prekršio je sve paktove i sporazume. A kad se to napravi, ostaje vakuum i onda svatko radi što želi. Ovo se tiče svih nas. Sjetimo se Hitlera. Putin ima san da će biti kao Petar Veliki. Tko garantira da će stati na Ukrajini? Zašto u 21. stoljeću ovo dopuštamo? Pa on nije napao samo one pokrajine koje su uz granicu, on pokorava cijelu Ukrajinu - govori Vidmarović.

1) U granatiranju vojnih ciljeva u Ukrajini stradali su i brojni civili

2) Rusi su srušili ukrajinski avion Antonov. Poginulo je pet ljudi

3) Granate su izazvale požar zgrade u gradu Harkivu

4) Dio civila pokušava što prije pobjeći prema zapadu

POGLEDAJTE EMISIJU 24SATA O INVAZIJI UKRAJINE: