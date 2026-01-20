Kijev ima novu, brutalnu ratnu strategiju: 'Naš cilj je mjesečno ubiti 50.000 ruskih vojnika'

Novi ukrajinski ministar obrane Mihajlo Fedorov, donedavno zadužen za digitalnu transformaciju zemlje, predstavio je novu, brutalnu ratnu strategiju Kijeva. Jedan od ključnih strateških ciljeva jest nanositi ruskim snagama do 50.000 žrtava svakog mjeseca, čime bi se rat za Rusiju učinio neodrživim i u konačnici iznudio mir.

'Mir kroz snagu' i neodrživi troškovi za Rusiju

Fedorov je na sastanku s medijima objasnio kako je predsjednik postavio jasan zadatak: izgraditi sustav sposoban zaustaviti neprijatelja u zraku i na tlu, te pojačati asimetrične i kibernetičke udare na Rusiju i njezino gospodarstvo. Strategija funkcionira kao paralelni kolosijek diplomaciji, osmišljen da održi snažan vojni pritisak dok se pregovori vode na drugim razinama.

​- Cilj je nametnuti Rusiji troškove koje ne može podnijeti. Na taj način, kroz snagu iznuditi mir - izjavio je Fedorov, dodajući kako diplomati rade svoj dio posla, ali da država mora isporučiti opipljive rezultate i na vojnom polju.

Brojke koje lede krv u žilama

Središnji dio ovog plana je drastično povećanje ruskih gubitaka. Fedorov je otkrio da je cilj dosegnuti brojku od 50.000 eliminiranih ruskih vojnika mjesečno. Kao polazišnu točku naveo je prosinac 2025. godine, kada su ukrajinske snage, prema njegovim riječima, nanijele oko 35.000 žrtava.

​- Prošli mjesec ubijeno ih je 35.000, svi ti gubici potvrđeni su videom. Ako dosegnemo brojku od 50.000, vidjet ćemo što će se dogoditi s neprijateljem. Oni tretiraju ljude kao resurs, a problemi s tim resursom već su očiti - poručio je ministar.

Ove brojke, iako zvuče nevjerojatno, nadovezuju se na trendove zabilježene krajem 2024. godine. Prema podacima britanskog ministarstva obrane i analizama Instituta za proučavanje rata (ISW), Rusija je samo u studenom te godine gubila u prosjeku više od 1500 vojnika dnevno, s ukupnim mjesečnim gubitkom od oko 45.000 ljudi. Takva stopa žrtava, kako navodi ISW, dugoročno je neodrživa za rusko gospodarstvo koje se već suočava s manjkom radne snage.

Reorganizacija i tehnološki zaokret

Da bi se ovakvi ciljevi ostvarili, Fedorov je najavio potpunu reorganizaciju Ministarstva obrane. Prvi korak je promjena paradigme prema kojoj je ministarstvo zaduženo samo za nabavu i logistiku. Novi pristup uključuje civilni nadzor, jasnu koordinaciju i upravljanje temeljeno na mjerljivim rezultatima.

​- Upravljanje mora biti izgrađeno oko onih koji su sposobni ostvariti definirane ciljeve. Ako ljudi ne pokazuju mjerljive rezultate, ne mogu ostati u sustavu - naglasio je.

Kao bivši ministar digitalne transformacije, Fedorov se uvelike oslanja na tehnologiju. Podaci o gubicima prikupljaju se i verificiraju kroz sustave poput eBalls i programa "Vojska dronova. Bonus", koji detaljno prate učinkovitost svake jedinice i oružja. U planu je i revolucionarni projekt "Mission Control", koji će pratiti cijeli životni ciklus dronova – od nabave do konkretne upotrebe na bojištu. Prioritet je i razvoj domaćih analoga popularnih kineskih dronova poput Mavica, kao i formiranje specijaliziranih jedinica za "lov" na ruske operatere bespilotnih letjelica.

I Kijev ima probleme s ljudstvom

Ovaj snažan zaokret prema tehnologiji i asimetričnom ratovanju dolazi u trenutku kada se i sama Ukrajina suočava s ozbiljnim problemima s ljudstvom. Sam Fedorov je nedavno priznao da je oko 200.000 ukrajinskih vojnika dezertiralo, dok čak dva milijuna ljudi izbjegava regrutaciju. U takvim okolnostima, sposobnost nanošenja masovnih gubitaka neprijatelju uz minimalne vlastite žrtve postaje ne samo strateški cilj, već i egzistencijalna potreba.

Nova strategija Kijeva predstavlja odmak od dosadašnjeg pristupa i postavlja jasna, iako brutalna, vojna mjerila uspjeha. Fedorovljev plan da rat učini preskupim za Moskvu kroz masovne ljudske gubitke i tehnološku nadmoć riskantan je, ali pokazuje odlučnost Ukrajine da promijeni dinamiku sukoba i prisili Kremlj na mir pod vlastitim uvjetima.