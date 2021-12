Nastavimo li živjeti kao što sad živimo, bojim se za one koji će svjedočiti zbivanjima u idućih 90 godina. Prema posljednjim znanstvenim istraživanjima, živi je svijet na putu da dosegne kritičnu točku i uruši se. I uistinu, taj je proces već započeo i očekuje se da će se nastaviti sve većom brzinom, takvom da će učinci urušavanja postati sveobuhvatniji i snažniji kako budu slijedili jedan za drugim. Sve na što smo se naviknuli oslanjati - sve usluge koje nam Zemljin okoliš oduvijek besplatno pruža - moglo bi se početi kolebati ili potpuno nestati. Predviđena katastrofa bila bi neusporedivo razornija od černobilske ili bilo čega drugoga što smo do sada iskusili. Posljedice bi mogle biti puno gore od potopljenih domova, snažnijih uragana i ljetnih šumskih požara. Kvaliteta života onih koji bi je preživjeli te idućih naraštaja nepovratno bi se smanjila. Kad globalni ekološki slom konačno završi i postignemo novu ravnotežu, čovječanstvo bi moglo ostatak svojeg postojanja na Zemlji provesti živeći na trajno osiromašenom planetu. Kad čovjek pogleda sve te grafove - tu liniju koja se stalno ponavlja - mora si postaviti očito pitanje: kako se ovo može nastaviti? Naravno, odgovor je da ne može. Mikrobiolozi imaju graf rasta koji počinje istim oblikom, a oni znaju kako završava.Veliko ubrzanje smješta nas, naše aktivnosti i različite stupnjeve utjecaja na okoliš u fazu logaritamskog rasta. Nakon stotina tisućljeća prilagodbe, čini se da smo sredinom prošlog stoljeća mi ljudi riješili praktične probleme vezane za život na Zemlji. Bio je to vjerojatno neizbježan rezultat uspona industrijskog doba koje nam je omogućilo da s pomoću novih izvora energije i strojeva postanemo višekratno učinkovitiji od pojedinca. Ipak, čini se da je konačni okidač bio završetak Drugoga svjetskog rata. Rat je zaslužan za otkrića u medicini, inženjerstvu, znanosti i komunikacijama. Kraj rata potaknuo je stvaranje niza multinacionalnih inicijativa, kao što su Ujedinjeni narodi, Svjetska banka i Europska unija, koje su sve stvorene radi ujedinjavanja svijeta i osiguravanja zajedničkog djelovanja globalnog ljudskog društva. Takve su inicijative odigrale važnu ulogu u postizanju do tada neviđenog razdoblja relativnog mira - Velikog mira - zahvaljujući kojemu smo mogli iskoristiti svoje slobode i ubrzati svaku priliku za rast.