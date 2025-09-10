Obavijesti

VELIKA VREMENSKA PROGNOZA

Za četvrtak opet oglasili crveno upozorenje za jednu regiju! Stiže nam još kiše i grmljavine

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL, DHMZ, Canva

Opet je na snazi crveni meteoalarm, koji označava da je vrijeme izuzetno opasno. On je na snazi za dubrovačku regiju zbog obilne kiše, području prijete i grmljavinska nevremena.

Snažno nevrijeme s obilnom kišom 'potopilo' je u srijedu velike dijelove Hrvatske. Najgora situacija bila je u Rijeci i okolici, a obilne kiše bilo je i u Splitu, Zagrebu... A u četvrtak nam stiže - još kiše. Ukratko, ne spremajte kišobrane...

Potop u Rijeci 02:02
Potop u Rijeci | Video: čitatelj/24sata

- Promjenjivo oblačno, povremeno uz kišu. U noći u Dalmaciji izraženi pljuskovi s grmljavinom, ponegdje i nevrijeme, a ujutro na istoku Hrvatske moguća obilna oborina. U drugom dijelu dana sve češća sunčana razdoblja, no i dalje nestabilno. Popodnevni pljuskovi najvjerojatniji su u sjevernim krajevima. Vjetar većinom slab, na Jadranu i umjeren jugozapadni. Na krajnjem jugu još ujutro umjereno do jako jugo. Jutarnja temperatura zraka između 15 i 20, na Jadranu od 18 do 23 °C. Najviša dnevna od 22 do 27 °C - stoji u prognozi DHMZ-a za četvrtak, 11. rujna.

Foto: DHMZ

Zbog grmljavinskih nevremena i kiše narančasti meteoalarm na snazi je za splitsku i kninsku regiju. Zagrebačka, osječka, karlovačka i gospićka regija su pod žutim upozorenjem...

Foto: DHMZ

Foto: Čitatelj 24sata

- Atmosfera se postupno stabilizira i tijekom četvrtka će se djelomično razvedriti, ali u noći i ujutro za jug Hrvatske još postoji upozorenje crvenog - najvišeg stupnja zbog često obilne kiše, lokalno vrlo vjerojatno i više od 100 litara po četvornome metru - piše HRT i dodaje:

- Do petka u unutrašnjosti danju podjednako razmjerno toplo, pa i još malo toplije, ali nakon svježih jutara, mjestimice i maglovitih. Prevladavat će suho i sunčano, uglavnom u gorju uz poneki pljusak, ali već u nedjelju opet posvuda nestabilnije i svježije. I na Jadranu nedjelja promjenjiva i manje topla, vjerojatno uz pljuskove, a petak i subota većinom suhi, sunčani te za doba godine iznadprosječno topli, uz gdjekad umjeren maestral.

