VELIKA VREMENSKA PROGNOZA

Za četvrtak za jednu regiju na snazi crveno upozorenje! Stiže još snijega, evo gdje se očekuje

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL, DHMZ, Canva

Umjereno do pretežno oblačno te razmjerno vjetrovito. Lokalno kiša, uglavnom u Dalmaciji gdje su na obali mogući i pljuskovi, a u gorju susnježica i snijeg, stoji u prognozi DHMZ-a za četvrtak...

Nakon kratkotrajnog zatopljenja koje je donijelo obilne kiše u više dijelova Hrvatske pred nama je nova osjetna promjena vremena. Koja sa sobom donosi i snijeg...

- Umjereno do pretežno oblačno te razmjerno vjetrovito. Lokalno kiša, uglavnom u Dalmaciji gdje su na obali mogući i pljuskovi, a u gorju susnježica i snijeg, ponajviše u Gorskoj Hrvatskoj. Puhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na istoku i sjeverozapadni, glavninom u višim predjelima s jakim udarima. Na Jadranu jaka i olujna bura, podno Velebita i Velike Kapele na udare orkanska. Najniža jutarnja temperatura od -2 do 3, na Jadranu od 5 do 10 °C. Najviša dnevna između 1 i 6, na Jadranu 9 i 14 °C - stoji u prognozi DHMZ-a za četvrtak, 27. studenog.

Foto: DHMZ

Za četvrtak su oglašeni i meteoalarmi za obalu i obalna područja...

Riječka regija pod narančastim je upozorenjem, koje znači da je vrijeme opasno, zbog vjetra. Splitska, riječka i kninska regija su pod žutim upozorenjem zbog vjetra.

Foto: DHMZ

A u četvrtak je za područje Velebitskog kanala oglašen najviši stupanj upozorenja - crveni meteoalarm, zbog vjetra.

- Vrlo jaka i olujna, mjestimice jaka olujna i orkanska bura. Najjači udari vjetra 35-90 čvorova (65-165 km/h). Vrijeme je vrlo opasno i podrazumijeva visoku razinu opasnosti za zdravlje, pa i za život opasne situacije, posebice pomorcima. Također, prisutan je i značajan rizik od štete za obalnu infrastrukturu. Budite svjesni opasnosti i obratite pozornost i pratite najnovija vremenska izvješća. Savjetujemo javnost da izbjegavaju putovanja i boravak blizu ugroženih obalnih područja. Vrlo je vjerojatno da trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu - upozoravaju iz DHMZ-a.

Područje Kvarnera i Kvarnerića je pod narančastim upozorenjem zbog vjetra, ostatak obalne Hrvatske je pod žutim upozorenjem...

Ni petak ne donosi veće promjene. Crveni meteoalarm i tad je na snazi za Velebitski kanal! I u petak su Kvarner i Kvarnerić pod narančastim, a ostatak obalnog područja pod žutim upozorenjem.

Foto: DHMZ

U petak su za splitsku, riječku, dubrovačku i kninsku regiju na snazi žuta upozorenja zbog vjetra...

- Petak promjenjivo oblačan, još na krajnjem jugu može pasti malo kiše, u unutrašnjosti uglavnom na istoku slaba susnježica i snijeg. Za vikend na Jadranu znatno sunčanije, a i u unutrašnjosti su vjerojatna dugotrajnija sunčana razdoblja, posebice u nedjelju kada je tijekom jutarnjih sati moguća magla. U nedjelju navečer na Jadranu novo naoblačenje, na sjevernom dijelu raste i vjerojatnost za kišu. Vjetar na kopnu slab. Na Jadranu će umjerena i jaka bura s olujnim, podno Velebita i Velike Kapele i orkanskim udarima, u subotu slabjeti i okretati na sjeverozapadnjak, a u nedjelju će zapuhati umjereno jugo. Dnevna temperatura zraka postupno će rasti, jutra će u unutrašnjosti biti hladna - stoji u prognozi DHMZ-a za nastavak tjedna...

Foto: DHMZ

