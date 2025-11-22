Obavijesti

AUTI KLIZE PO AUTOCESTI

'Ovo je okupljanje ljubitelja ljetnih guma!': Zabijelilo kod Splita, na cesti nastao kaos

1
Foto: Čitatelj 24sata

Zbog snijega i zimskih uvjeta na cestama, trenutno vlada kaos na brzoj cesti Solin-Klis i dionici Klis-Dugopolje koja je trenutno zakrčena vozilima koji nemaju zimske gume

Ovo je okupljanje ljubitelja ljetnih guma, našalio se naš čitatelj koji je snimio automobile koji su zapeli u snijegu na autocesti kod Dugopolja. Na snimici se vidi kako je četvero vozača upalilo "sva četiri" jer su zapeli u snijegu, dok ostatak klizi i probija se kroz snijeg.

Zbog snijega i zimskih uvjeta na cestama, trenutno vlada kaos na brzoj cesti Solin-Klis i dionici Klis-Dugopolje koja je trenutno zakrčena vozilima koji nemaju zimske gume i totalno su nepripremljeni za ove uvjete. 

BAJKA ILI? FOTO/VIDEO Snijeg zabijelio Hrvatsku, pogledajte prizore
FOTO/VIDEO Snijeg zabijelio Hrvatsku, pogledajte prizore

Policijska uprava splitsko-dalmatinska priopćila je da je u 11:55 sati, zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta i prometnog zastoja, privremeno zatvorena brza cesta u smjeru Solin - Klis radi uklanjanja više vozila koja su ostala zaustavljena na kolniku.

- Policijski službenici i druge žurne službe na mjestu su događaja te poduzimaju sve potrebne radnje kako bi se vozila uklonila i promet što prije ponovno uspostavio. Do završetka postupanja promet se preusmjerava na okolne prometne pravce.

DELANJE, RUDI, SNIJEG, SPORT... FOTO Na današnji dan rođen je Milan Bandić: Kuhao je, pekao, kopao, padao po snijegu...
FOTO Na današnji dan rođen je Milan Bandić: Kuhao je, pekao, kopao, padao po snijegu...

S obzirom na pogoršane vremenske prilike i stanje na cestama, apeliramo na sve vozače da bez propisane zimske opreme ne prometuju vozilima - navodi se u priopćenju.

