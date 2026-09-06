Za dom spriječen...
Thompson je u Vukovaru izgovorio rečenicu koja zvuči kao isprika, ali zapravo preispisuje priču o tome tko je branio grad, tko ga je ‘spriječio’ i kome danas pripada ratni mit
Marko Perković Thompson, taj ispeglani PR primjerak klerikalne desnice, na svojim koncertima nikad ne kaže nešto slučajno, nikad mu ne izleti nešto nepromišljeno, nikad ne kaže ništa previše. Sve je uvježbano, inscenirano, ukalupljeno. Nema spontanosti, nema improvizacije. Kako je onda prošle subote u Vukovaru ispalio rečenicu koju su sljedećih dana ismijavali, kritizirali i nabijali Thompsonu na nos? Zar je doista dao svojim kritičarima materijal za ruganje? Poput parole “Za dom spriječen”.