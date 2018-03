Za eksperimentalnu reformu javilo se 200 škola, primaju 66

Više od 150 škola diljem Hrvatske već se prijavilo na javni natječaj Ministarstva znanosti i obrazovanja za uključivanje u eksperimentalni program kurikularne reforme “Škola za život”, objavila je ovaj tjedan ministrica znanosti na konferenciji 24sata Digital Takeover.Eksperimentalni program kurikularne reforme obuhvatit će 1. i 5. u cijelosti, 7. razrede (biologija, kemija i fizika), te 1. razrede srednjih škola. O eksperimentalnom programu, te onome što očekuje nastavnike i učenike u sljedećem razdoblju porazgovarali smo s ministricom Blaženkom Divjak.

Kakva su očekivanja i prvi rezultati natječaja?

Zadovoljni smo brojem do sad prijavljenih škola iz svih dijelova Hrvatske,​ posebice čitajući njihova motivacijska pisma koja pokazuju da su te škole zaista spremne za promjene i motivirane da budu aktivni sudionici obrazovne reforme. Upravo te, suštinske promjene, razlog su kojeg sam prihvatila HNS-ovu ponudu da dovedem stručni i nestranački tim u Ministarstvo.

Foto: Marijan Susenj/PIXSELL

Lakše za trećinu

Kakve su reakcije nastavnika i ravnatelja na sadržaj kurikularne reforme i na sam program "Škola za život"?

Reakcije iz škola su pozitivne, primjećuju da eksperimentalni program donosi niz novina, od metodičkih i didaktičkih do tehnoloških. Kolege nastavnici​ su svjesni izazova koji eksperimentalni program donosi i svojih kompetencija da ga provedu. Imamo brojna pitanja​ iz škola​ i puno​ ulažemo u​ komunikacij​u ​s učiteljima jer ne želimo napraviti iste greške kao u prethodnim pokušajima uvođenja reformi. Veseli ih i posljednja priča da sva tri teleoperatera s kojima trenutno dogovaramo da brzi internet besplatno dođe do 7 000 učitelja i učenika u eksperimentalnoj fazi - to je naša najnovija inicijativa.

Koje su najčešće pohvale, a koje kritike?

Pohvale idu u smjeru rasterećivanja težine torbi i sadržaja koji su do sada učenici učili na pamet. Ponajviše pohvala ide u smjeru digitalne transformacije škola i učenja za život, jer moramo biti svjesni IV. industrijske revolucije u kojoj živimo.​ Pohvale se i odnose i na mogućnost da nastavnici puno više sami planiraju nastavu, upotrebljavaju suvremene ​poučavanja.

U kritikama se često spominje da nije svaki korak eksperimentalnog programa detaljno opisani da se nastavnici možda neće snaći.​ ​N​o svi koraci su dobro isplanirani i organizirani tako da će sudionici eksperimentalnog programa mjesecima unaprijed znati što se od njih očekuje i što sve će im biti na raspolaganju​, ali će biti i poticani da budu inovativni i ugrade svoje ideje i iskustvo​.

Kako je zamišljena priprema nastavnika koji će provoditi eksperimentalni program? Koliko dugo će trajati i što će uključivati?

Edukacija učitelja i nastavnika planirana je na tri načina - uživo na stručnim skupovima svih škola ili regionalnim okupljanjima, online u virtualnom okruženju za učenje, komunikaciju i suradnju te kroz individualne savjetničke posjete svakoj školi. Edukacija će se provoditi kontinuirano - od travnja pa do završetka školske godine 2018./19. kako bi se učitelje pripremilo prije početka nastave, ali i kako bi im se pružala podrška tijekom cijelog eksperimentalnog programa.

Edukacija će uključivati različite teme i elemente profesionalnog razvoja, od edukacije o kurikulumskim konceptima, prelasku s programa sa sadržajima na kurikulume s ishodima učenja, planiranju aktivnosti i sadržaja prema ishodima učenja, osmišljavanje aktivnosti koje povezuju ishode iz različitih predmeta i međupredmetnih tema, prilagođavanje aktivnosti i sadržaja učenicima s poteškoćama i darovitim učenicima, nove metode poučavanja, uporaba digitalne tehnologije za učenje i poučavanje, a u tome svemu će nam podršku pružati i eksperti Europske komisije. Posebni će naglasak biti na rješavanju problema.

S obzirom da je program planiran na godinu dana, što slijedi nakon toga? Kakav je plan, ako, primjerice uzmemo u obzir da prema novom kurikulumu 1. ciklus obuhvaća prvi i drugi razred?

Nastavak eksperimentalnog programa ovisi o njegovo​m ​praćenju​ i evaluaciji​. No, vjerujemo da će provedba biti uspješna te da će sve što prođe eksperimentalnu provedbu u školskoj godini 2018./2019. biti u svim školama u 2019./2020.​​

Hoće li učenici starijih razreda koji budu uključeni u eksperimentalni program imati problema s upisima u srednje škole zbog različitih programa?

Nikako. Pri upisivanju u srednje škole jednake mogućnosti moraju biti pružene svim učenicima bez obzira jesu li bili uključeni u eksperimentalni program ili ne.

Hoće li se učenici koji budu uključeni u eksperimentalni program moći sudjelovati u natjecanjima iz, primjerice, biologije i informatike? Hoće li biti odudaranja u sadržajima koje prolaze oni i učenici koji rade po starom programu?

Natjecanja se moraju uskladiti s novim kurikulumima te pružiti jednake prilike za sudjelovanje učenicima koji idu po eksperimentalnom programu i koji idu po redovnom programu. Učenici se za sudjelovanje na natjecanjima uvijek dodatno pripremaju.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL Ministrica u posjeti OŠ Tin Ujević u sklopu projekta vanjskog vrednovanja škola

Škole će birati opremu

Kako će biti opremljene škole koje će sudjelovati u programu i što će se događati ako i kada reforma krene na nacionalnoj razini - osim opremanja informatičkih prostora, tu se radi i o unaprjeđivanju laboratorija za fiziku, kemiju itd.?

Opremanje škola bit će usklađeno s konkretnim potrebama eksperimentalnih škola, dakle može se raditi o sportskim rekvizitima, muzičkoj opremi, različitim sredstvima za opremanje kemijskih ili fizikalnih laboratorija, informatičkoj opremi. Svaka škola će imati priliku odabrati i dobiti ono što joj je potrebno - po prvi put su za to osigurana sredstva iz EU fondova, a stoje nam na raspolaganju od 2014. Planiramo u sljedećem ciklusu EU fondova posebni naglasak​ ​staviti na​ uređenje prostora i opreme tako da budu funkcionalni, ali i poticajni za učenje i poučavanje.

Kako će biti riješeno pitanje udžbenika za učenike uključene u eksperimentalni program? Hoće li oni raditi po posebnoj literaturi i je li ona u pripremi? Planira li se skorašnje uvođenje digitalnih udžbenika u nastavu općenito i na kojoj razini?

Nakladnicima je upućen javni poziv za dostavu nastavnih materijala za eksperimentalnu provedbu, a u komunikaciji smo s njima od prošle jeseni. Ukupni fizički materijali ne smiju prelaziti 70 posto sadašnjih. To znači barem 30 posto lakše torbe. Ali bit će još lakše, jer s planira​mo ​da svi učenici i svi učitelji​ koji sudjeluju u eksperimentalnoj provedbi​ dobiju tablet​e​ – znači ​pribavit ćemo nešto više od 7000 tableta​​. Sve što bude dostupno u obliku fizičke knjige koja može ostati u školi, bit će dostupno i na tabletu. ​Pored toga bit će dostupni i multimedijski sadržaji, igre i okruženja koji potiču istraživačko učenje. ​To je direktno rasterećenje ne samo težine torbe, nego i korak prema digitalnoj transformaciji škola.