Iz novih mjera jasno je da će se Hrvati morati polako privikavati na najam umjesto kupnje
Za jeftinije stanove su posložili teoriju. Hoće li zapeti provedba?
Kasni EU, ali pogotovo kasni i Hrvatska s rješavanjem gorućeg pitanja cijena stanova i najma. Cijene su takve da si mlada obitelj s prosječnim primanjima ne može osigurati kupnju stana od 50-ak kvadrata ni na kredit. Iako su trebale proći tri godine od prvih najava, već početkom sljedeće godine trebala bi biti posložena sva nova rješenja Vlade za problem priuštivog stanovanja. Prije 25 godina problem je jedino shvatio Radimir Čačić, autor programa POS-a, koji je nakon njegova odlaska zastao. Kupci su bili prepušteni samo tržištu, a ono je divljalo. Sad Branko Bačić ide s mnogo širim i multilaterarnijim pristupom. Neke stvari izazivaju skepsu kad se gledaju zasebno, ali zajedno ipak imaju šanse osigurati pristupačnije stanovanje. Velika je stvar i što je EU prepoznala problem i postojat će linije financiranja iako je sve to palo u peti plan zbog problema s SAD-om i ruskom prijetnjom.
